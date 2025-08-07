Вакцина от туберкулеза уже в Украине: для кого она бесплатна

В Украину завезли вакцину от туберкулеза Фото Unsplash В Центре общественного здоровья сообщили, что Украина получила партию вакцины для детей против туберкулеза. В общей сложности поступило 300 тысяч доз вакцины БЦЖ. Кто сможет пройти вакцинацию против туберкулеза и будет ли она бесплатной? Рассказываем подробнее в материале.Украина получила 300 тысяч доз вакцины против туберкулеза (БЦЖ) Прививать детей будут бесплатно, сообщили в ЦОЗ. Прививки от туберкулеза для детей будут проводить в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Эти вакцины Украина получает в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения Украины с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi, the Vaccine Alliance). Важно знать, что вакцины уже распределили между регионами Украины в соответствии с потребностями. Вакцину БЦЖ доставят в больницы для прививки новорожденных от туберкулеза. Вакцина БЦЖ попадет в региональные центры контроля и профилактики болезней (ЦКПХ). Все звенья транспортировки вакцины имеют системы холодовой цепи для отслеживания температуры вакцины. Прививку можно сделать бесплатно в государственных медицинских учреждениях или частных клиниках, имеющих соглашение с Национальной службой здоровья. Читать по теме Только родился и сразу укол? Какие прививки должен получить ребенок в первые дни своей жизни Рассказываем, что нужно знать о вакцинации новорожденных. В Центре общественного здоровья напомнили, что для детей вакцинация от туберкулеза крайне важна, ведь заболевание передается воздушно-капельным путем — через кашель и чихание больных в частности. Вакцинацию против туберкулеза проводят на 3-5-й день после рождения ребенка. Если ребенок не получил прививку в роддоме, проводить вакцинацию позже можно только после консультации с врачом.Симптомы туберкулеза Напомним, первыми симптомами туберкулеза являются: простуда или недомогание; кашель, который длится более двух недель (возможна мокрота или отхаркивание крови); повышенная температура тела, которая держится особенно вечером; потливость, особенно ночью; быстрая утомляемость и общая слабость; потеря аппетита и веса; боль в груди; утрудненное дыхание. Эти симптомы легко спутать с другими заболеваниями или гриппом. Однако не стоит исключать риски. При малейшем подозрении обращайся к врачу. Раньше мы рассказывали об украинском и европейском календаре прививок. Читай, чем они отличаются. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Вакцинация, Здоровье, Медицина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter