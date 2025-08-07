Стиль жизни Здоровье и красота

Вакцина от туберкулеза уже в Украине: для кого она бесплатна

Анастасия Грубрина, журналист сайта 07 августа 2025, 19:00
Вакцина от туберкулеза
В Украину завезли вакцину от туберкулеза Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь