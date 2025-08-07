Вакцина от туберкулеза уже в Украине: для кого она бесплатна

В Центре общественного здоровья сообщили, что Украина получила партию вакцины для детей против туберкулеза. В общей сложности поступило 300 тысяч доз вакцины БЦЖ. Кто сможет пройти вакцинацию против туберкулеза и будет ли она бесплатной? Рассказываем подробнее в материале.

Украина получила 300 тысяч доз вакцины против туберкулеза (БЦЖ)

Прививать детей будут бесплатно, сообщили в ЦОЗ. Прививки от туберкулеза для детей будут проводить в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Эти вакцины Украина получает в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения Украины с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi, the Vaccine Alliance).

Важно знать, что вакцины уже распределили между регионами Украины в соответствии с потребностями. Вакцину БЦЖ доставят в больницы для прививки новорожденных от туберкулеза.

Вакцина БЦЖ попадет в региональные центры контроля и профилактики болезней (ЦКПХ). Все звенья транспортировки вакцины имеют системы холодовой цепи для отслеживания температуры вакцины.

Прививку можно сделать бесплатно в государственных медицинских учреждениях или частных клиниках, имеющих соглашение с Национальной службой здоровья.

В Центре общественного здоровья напомнили, что для детей вакцинация от туберкулеза крайне важна, ведь заболевание передается воздушно-капельным путем — через кашель и чихание больных в частности.

Вакцинацию против туберкулеза проводят на 3-5-й день после рождения ребенка. Если ребенок не получил прививку в роддоме, проводить вакцинацию позже можно только после консультации с врачом.

Симптомы туберкулеза

Напомним, первыми симптомами туберкулеза являются:

простуда или недомогание;

кашель, который длится более двух недель (возможна мокрота или отхаркивание крови);

повышенная температура тела, которая держится особенно вечером;

потливость, особенно ночью;

быстрая утомляемость и общая слабость;

потеря аппетита и веса;

боль в груди;

утрудненное дыхание.

Эти симптомы легко спутать с другими заболеваниями или гриппом. Однако не стоит исключать риски. При малейшем подозрении обращайся к врачу.

