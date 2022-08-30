Шеринг авто, упрощенный выезд детей и пенсионное удостоверение — новые функции приложения Дія

За месяцы войны украинцы смогли убедиться, что отечественные разработки продвинули нашу жизнь на несколько ступеней вперед.

Украинская Дія, являющаяся продуктом Министерства цифровой трансформации, стала первым в Украине приложением с полностью диджитализированной базой документов, которое оказывает услуги и даже проводит опросы.

С началом войны Дія расширила свои опции — теперь в несколько кликов можно решить проблему ВПЛ, фиксировать преступления РФ на территории Украины, становиться в очередь на ипотечное жилье и многое другое.

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Новые функции Дії

Министр Минцифры Михаил Федоров уже анонсировал новые функции, которые скоро появятся в Дії и рассказал, как они изменят жизнь украинцев.

Некоторые из них уже доступны в приложении, чтобы воспользоваться ими, его необходимо обновить.

Новых продуктов будет десять, как сообщил Федоров.

Шеринг авто

Среди основного — Дія восстанавливает “шеринг авто”, то есть возможность предоставить технический паспорт автомобиля другому человеку.

Итак, сделав всего несколько нажатий на вашем телефоне, в приложении Дія человека, которому вы доверили авто, появится техпаспорт автомобиля.

К тому же, к функциям Дія возвращается возможность уплаты штрафов от патрульной полиции. С февраля эта функция была приостановлена, но теперь граждане снова могут сразу уплатить штраф в несколько кликов, если есть нарушения ПДД.

Вид на жительство, пенсионное удостоверение

Также будут добавлены новые образцы документов: пенсионное удостоверение, удостоверение о временном месте жительства.

Владельцы пенсионного удостоверения могут предъявить документ для получения государственных услуг онлайн, а также в общественном транспорте или в аптеках.

Электронный вид и постоянное или временное место жительства будут отображены в Дії в виде пластиковой карты. Чтобы “подтянуть” вид на жительство в приложение, нужно иметь индивидуальный налоговый номер (РНОКПП).

Михаил Федоров также анонсировал, что скоро с помощью удостоверения можно будет создать электронную подпись Дія.Підпис.

Регистрация ООО в Дія

Теперь зарегистрировать ООО можно будет всего за несколько минут онлайн, без участия в процессе госрегистратора. Такое нововведение сэкономит время и сделает невозможными проявления коррупции.

Военные облигации: купить в несколько кликов

В несколько кликов каждое физическое или юридическое лицо сможет купить военные облигации. Это очень важный элемент регуляции государственного бюджета во время войны.

Также Дія запускает Удобную ипотеку для всех желающих — через приложение можно будет подать заявку и забыть о бумажках и документах: Дія сама подтянет все необходимые данные для банка.

Документы на английском и новые правила растаможки

Также в Дії теперь будет перевод документов на английский — для удобства тех украинцев, которые сейчас находятся за границей. На английском теперь будут доступны загранпаспорт гражданина, водительское удостоверение и технический паспорт авто.

Нацелен министр Федоров и на борьбу с коррупцией: Дія готова запускать совершенно новую схему растаможки авто. Пока все зависит от Кабмина, который еще не принял соответствующий законопроект.

С таким обновлением мы сможем полностью побороть коррупцию в таможенной службе. Главное, чтобы приняли соответствующий закон, который переворачивает нынешнюю систему растаможки с ног на голову.

Документы на вывоз ребенка

Один из самых необходимых цифровых продуктов, которые сейчас необходимы украинцам, это возможность электронно предоставить разрешение на вывоз ребенка за границу.

Это связано с тем, что женщины или мужчины, которые выезжают с детьми, должны предоставлять разрешение от отца или матери ребенка о пересечении границы.

Раньше такое разрешение должно было быть нотариально заверено, а на его оформление уходило несколько дней, к тому же обходился документ довольно дорого. В период военного положения данное правило нуждалось в изменениях.

С Дія такое разрешение можно будет оформить очень быстро, и документ автоматически попадает в базу пограничной службы.

О других облегчениях и упрощениях правил выезда детей за границу читай в материале.

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