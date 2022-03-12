Дія выпустила новый еДокумент. Что это такое и как его получить?

Не все украинцы успели захватить с собой документы, когда бежали от обстрелов. А уже привычные электронные документы в приложении Дія могут не открываться, ведь с начала войны эти государственные реестры отключили из соображений безопасности.
Как тогда подтвердить свою личность и что показывать полицейским в случае необходимости? Для этого Министерство цифровой трансформации создало новый еДокумент.
ЕДокумент — временный цифровой документ на период военного положения.
Его можно показывать полиции и бойцам территориальной обороны на блокпостах, использовать для подтверждения личности.
Ваши паспортные данные и карта налогоплательщика (ИНН).
Соответствующий документ уже доступный в приложении Дія. Нужно только обновить приложение.
После этого документ автоматически подтянется к вашему профилю.
Напомним, ранее мы рассказывали, что деньги еПоддержки можно перевести в фонд Повернись живим.