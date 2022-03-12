Дія випустила новий єДокумент. Що це таке та як отримати?

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 12 Березня 2022, 15:30
Дія випустила новий єДокумент. Що це так як отримати?
Фото: Instagram

Більше новин
Сервіси для пошуку житла під час війни
Евакуювалися, але не знаєте, де жити? Ось сервіси для пошуку житла від Мінцифри
Брифінг Арестовича 12 березня
Ми перемололи вже третину війська противника: брифінг Олексія Арестовича щодо ситуації на фронті
Контузія - симптоми, перша допомога, лікування
Бачиш контуженого? Допоможи! Інструкція, як врятувати людину
Медалі українських паралімпійців - результати Паралімпійських ігор-2022 в Пекіні
Українці показують рекордні результати на Паралімпіаді-2022! Що відбувається на спортивному фронті
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сервіси для пошуку житла під час війни
Евакуювалися, але не знаєте, де жити? Ось сервіси для пошуку житла від Мінцифри
Брифінг Арестовича 12 березня
Ми перемололи вже третину війська противника: брифінг Олексія Арестовича щодо ситуації на фронті
Контузія - симптоми, перша допомога, лікування
Бачиш контуженого? Допоможи! Інструкція, як врятувати людину
Медалі українських паралімпійців - результати Паралімпійських ігор-2022 в Пекіні
Українці показують рекордні результати на Паралімпіаді-2022! Що відбувається на спортивному фронті

Відео
0:03:00
Брифінг Арестовича 12 березня

Ми перемололи вже третину війська противника: брифінг Олексія Арестовича щодо ситуації на фронті
Медалі українських паралімпійців - результати Паралімпійських ігор-2022 в Пекіні
Українці показують рекордні результати на Паралімпіаді-2022! Що відбувається на спортивному фронті
0:08:15
Володимир Зеленський
Викрадення мера Мелітополя та втрати військ РФ: нове звернення Зеленського 12.03.22
Зелені коридори на 12 березня
Ірина Верещук про погоджені зелені коридори на 12 березня
Путін готує теракт на ЧАЕС
Путін готує теракт на ЧАЕС: які плани окупантів та що робити в разі небезпеки
Потяги, залізниця
Чи то від санкцій, чи то від вольностей втомились. Як росіяни тікають з Росії
0:02:57
Алевтина Шерніна
Пережила блокаду Ленінграда, а тепер страждає від обстрілів РФ — історія бабусі з Харкова
Український військовий, ЗСУ
Війна в Україні: яка ситуація на фронті 12.03.22 та як ЗСУ відбивають наступ
0:02:24
евакуація собак з інвалідністю
Ризикуючи життям, вона рятувала песиків! Історія дівчини з Ірпеня, яка стала відомою на весь світ
0:03:26
Комунальні служби
Ремонтують мережі та прибирають попри обстріли: як працюють комунальні служби під час війни
Більше відео
Сервіси для пошуку житла під час війни
Читати далі
Евакуювалися, але не знаєте, де жити? Ось сервіси для пошуку житла від Мінцифри
Як швидко зарядити телефон - дієві способи
Читати далі
Як швидко зарядити телефон — п’ять дієвих способів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь