Дія випустила новий єДокумент. Що це таке та як отримати?

Не всі українці встигли захопити з собою документи, коли тікали від обстрілів. А традиційні електронні документи у застосунку Дія можуть не відкриватися, адже від початку війни всі державні реєстри відключили з міркувань безпеки.

Як тоді підтвердити власну особу? Для цього Міністерство цифрової трансформації створило новий єДокумент.

Що таке єДокумент?

ЄДокумент — тимчасовий цифровий документ на період воєнного стану.

Його можна показувати поліції та бійцям територіальної оборони на блокпостах, використовувати для підтвердження особи.

Які дані містяться в єДокументі?

Ваші паспортні дані та картка платника податків (ІПН).

Як оформити єДокумент?

Відповідний документ уже доступний у застосунку Дія. Потрібно тільки оновити застосунок.

Потому єДокумент автоматично підтягнеться до вашого профілю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кошти з єПідтримки можна переказати у фонд Повернись живим.