Дія випустила новий єДокумент. Що це таке та як отримати?

Не всі українці встигли захопити з собою документи, коли тікали від обстрілів. А традиційні електронні документи у застосунку Дія можуть не відкриватися, адже від початку війни всі державні реєстри відключили з міркувань безпеки.
Як тоді підтвердити власну особу? Для цього Міністерство цифрової трансформації створило новий єДокумент.
ЄДокумент — тимчасовий цифровий документ на період воєнного стану.
Його можна показувати поліції та бійцям територіальної оборони на блокпостах, використовувати для підтвердження особи.
Ваші паспортні дані та картка платника податків (ІПН).
Відповідний документ уже доступний у застосунку Дія. Потрібно тільки оновити застосунок.
Потому єДокумент автоматично підтягнеться до вашого профілю.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кошти з єПідтримки можна переказати у фонд Повернись живим.