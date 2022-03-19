Україна

Я хочу, щоб ви були, як українці, в боротьбі проти зла — Зеленський звернувся до швейцарців

Олена Яковлєва, редакторка сайту 19 Березня 2022, 20:17

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