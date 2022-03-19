Я хочу, щоб ви були, як українці, в боротьбі проти зла — Зеленський звернувся до швейцарців

19 березня президент України Володимир Зеленський виступив перед швейцарцями, які зібралися на площі в Берні. Він подякував їм за підтримку України в часи війни й наголосив на тому, що ресурси Швейцарії для допомоги українцям та санкцій росіянам ще не вичерпалися.
І так само, як мені хотілося, щоб українці жили, як швейцарці… Так само я хочу, щоб ви стали, як українці, у боротьбі проти зла, — сказав Зеленський.
І так само, як мені хотілося, щоб українці жили, як швейцарці… Так само я хочу, щоб ви стали, як українці, у боротьбі проти зла, — сказав Зеленський.
Швейцарія може й має продовжувати накладати санкції проти РФ: заморожувати активи та нерухомість росіян, причетних до кривавої війни в Україні.
Президент також нагадав про те, що швейцарська компанія Nestle відмовляється залишати російський ринок, тим самим підтримуючи смертоносну машину Путіна.
Навіть зараз, коли звідти (з Росії — ред.) лунають погрози ще іншим країнам Європи, уже не тільки нам. Коли звідти лунає вже навіть і ядерний шантаж.
Навіть зараз, коли звідти (з Росії — ред.) лунають погрози ще іншим країнам Європи, уже не тільки нам. Коли звідти лунає вже навіть і ядерний шантаж.
Зеленський висловив сподівання, що запланована на липень конференція в Лугано, Швейцарія, зможе відбутися цього року. Це може статися завдяки активній допомозі швейцарців Україні в боротьбі проти російських загарбників.
Тим часом щодня мужність українців та підтримка партнерів наближають перемогу України. Наші війська не лише стримують противника, але і йдуть у контрнаступ. Оперативна ситуація в Україні 19 березня.