Я хочу, щоб ви були, як українці, в боротьбі проти зла — Зеленський звернувся до швейцарців

19 березня президент України Володимир Зеленський виступив перед швейцарцями, які зібралися на площі в Берні. Він подякував їм за підтримку України в часи війни й наголосив на тому, що ресурси Швейцарії для допомоги українцям та санкцій росіянам ще не вичерпалися.

І так само, як мені хотілося, щоб українці жили, як швейцарці… Так само я хочу, щоб ви стали, як українці, у боротьбі проти зла, — сказав Зеленський.

Швейцарія може й має продовжувати накладати санкції проти РФ: заморожувати активи та нерухомість росіян, причетних до кривавої війни в Україні.

Президент також нагадав про те, що швейцарська компанія Nestle відмовляється залишати російський ринок, тим самим підтримуючи смертоносну машину Путіна.

Навіть зараз, коли звідти (з Росії — ред.) лунають погрози ще іншим країнам Європи, уже не тільки нам. Коли звідти лунає вже навіть і ядерний шантаж.

Зеленський висловив сподівання, що запланована на липень конференція в Лугано, Швейцарія, зможе відбутися цього року. Це може статися завдяки активній допомозі швейцарців Україні в боротьбі проти російських загарбників.

Читати на тему 0:10:16 Зеленський про єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок Дивіться повне відео звернення Володимира Зеленського 18.03.2022.

Тим часом щодня мужність українців та підтримка партнерів наближають перемогу України. Наші війська не лише стримують противника, але і йдуть у контрнаступ. Оперативна ситуація в Україні 19 березня.