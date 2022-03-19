Я хочу, чтобы вы были, как украинцы, в борьбе против зла — Зеленский обратился к швейцарцам

19 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил перед швейцарцами, собравшимися на площади в Берне. Он поблагодарил их за поддержку Украины во время войны и отметил, что ресурсы Швейцарии для помощи украинцам и санкций россиянам еще не исчерпались.

И так же, как мне хотелось, чтобы украинцы жили, как швейцарцы… Так же я хочу, чтобы вы стали, как украинцы, в борьбе против зла, — сказал Зеленский.

Швейцария может и должна продолжать вводить санкции против РФ: замораживать активы и недвижимость россиян, причастных к кровавой войне в Украине.

Президент также напомнил о том, что швейцарская компания Nestle отказывается покидать российский рынок, поддерживая тем самым смертоносную машину Путина.

Даже сейчас, когда оттуда (из России — ред.) раздаются угрозы еще и другим странам Европы, уже не только нам. Когда оттуда доносится даже ядерный шантаж.

Зеленский выразил надежду, что запланированная на июль конференция в Лугано, Швейцария, сможет состояться в этом году. Это может произойти благодаря активной помощи швейцарцев Украине в борьбе против российских захватчиков.

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Между тем, каждый день мужество украинцев и поддержка партнеров приближают победу Украины. Наши войска не только сдерживают противника, но и идут в контрнаступление. Оперативная ситуация в Украине 19 марта.