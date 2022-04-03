Мистецтво під землею. Як киянка влаштувала виставку картин та майстер-класи у бомбосховищі

Вже понад місяць українці буквально живуть у бомбосховищах. Де обстрілів менше — спускаються на кілька годин, поки не скасують тривогу.

У найнебезпечніших місцях навіть сидять цілодобово. Аби не втратити сили духу та підтримати сусідів по укриттю — вигадують речі, якими ніколи не займалися в мирному житті, проте такі, які теж наближають нас до перемоги.

У бомбосховищі, на глибині трьох метрів під землею, киянка влаштувала виставку своїх картин.

У бомбосховищі вона знаходиться ще з 24 лютого, малювання завжди було для неї хобі, тож картини повісила, щоб відволікти сусідів від сумних думок.

— Коли ти тут сидиш (у бомбосховищі — ред.), тобі здається, що постійно ніч, що немає світла.

Тому я принесла сюди свої картини, щоб створити кольорові плями, щоб у людей розслаблявся погляд.

Щоб люди не відчували, що на них тиснуть стіни, — каже організаторка виставки Валентина.

Також жінка проводить арттерапевтичні майстер-класи. Проводить уроки малювання для сусідів. Тож люди розмалювали стіни бомбосховища. Тепер при вході їх зустрічає образ Ісуса Христа.

Підтримати бойовий дух українців намагаються й найменші. Трирічний хлопчик Леон заспівав Ой у лузі червона калина. Ця пісня вже стала відомим на весь світ символом незламності українців.