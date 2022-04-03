Тонны пищи и сотни тысяч гривен: как переформатировались киевские рестораны и кафе

“Русский мир” стремился остановить любую жизнь на территории нашей Украины — от буквального значения до экономического развития. Однако украинцы сплотились и поставили все, что могли, на нужды войны и нашей армии.
Киевские рестораны и кафе вместо закрытия переформатировались по требованию войны. За более чем месяц войны они уже наладили коммуникацию с командирами разных подразделений.
Повара одного столичного ресторана называют себя кухонными войсками. Ежедневно отсюда выезжают четыреста боксов для военных на позициях, а в последнее время готовят именно на госпитале.
И это всего одна из семи волонтерских кухонь известной сети ресторанов.
Богдан – официант, но сейчас его работа состоит именно из приготовления пищи. Он рассказывает, что больше готовят сейчас.
Нужны продукты, богаты на белок. Раньше это была рыба, сейчас есть еще курица. И, конечно, куда без углеводов — это лапша, картофель, каша.
Нужны продукты, богаты на белок. Раньше это была рыба, сейчас есть еще курица. И, конечно, куда без углеводов — это лапша, картофель, каша.
Целыми волонтерскими рядами работают и в другой сети ресторанов. С начала войны здесь упаковали и передали нашим защитникам более миллиона порций горячих блюд. Чтобы производить нужное количество порций, пришлось приспосабливаться и увеличивать производственное пространство: в главном зале установили целые пищевые котлы.
Работник заведения Константин Луговой говорит: в таких удобно варить каши.
Из этого котла выходит примерно 1000 порций, это где-то 300 килограммов каши.
Из этого котла выходит примерно 1000 порций, это где-то 300 килограммов каши.
На кухне работают только профессионалы, а уже дальше – дело за волонтерами. На этом объекте их около полусотни. Среди них — Дмитрий, который уже две недели разгружает продукты, распределяет обеды по порциям и готовит к отправке.
В военкомате сказали, что я еще не нужен, поэтому искал место, где могу быть полезным прямо сейчас.
В военкомате сказали, что я еще не нужен, поэтому искал место, где могу быть полезным прямо сейчас.
Чтобы охватить до 10 тысяч заказов в день, меню почти неизменное: курицу бесплатно предоставляют предприниматели, а крупы, масло и упаковка покупают за донаты.
Ресторатор Алекс Купер говорит, что отгружают порой и 20 тонн пищи в день. А расходы в день составляют около 100 тысяч гривен. Волонтеры уверены, что они отвечают за силу каждого бойца на фронте, поэтому и работают на победу и с готовностью к любым указаниям.
А уже после победы мечтают собраться с защитниками на мирный ужин в стенах волонтерских кухонь. А как тебе принять участие в розыгрыше ужина с разведчиком, который устраивают наши волонтеры, читай в материале.