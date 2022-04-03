Тонны пищи и сотни тысяч гривен: как переформатировались киевские рестораны и кафе

“Русский мир” стремился остановить любую жизнь на территории нашей Украины — от буквального значения до экономического развития. Однако украинцы сплотились и поставили все, что могли, на нужды войны и нашей армии.

Киевские рестораны и кафе вместо закрытия переформатировались по требованию войны. За более чем месяц войны они уже наладили коммуникацию с командирами разных подразделений.

Повара одного столичного ресторана называют себя кухонными войсками. Ежедневно отсюда выезжают четыреста боксов для военных на позициях, а в последнее время готовят именно на госпитале.

И это всего одна из семи волонтерских кухонь известной сети ресторанов.

Нужны продукты, богаты на белок. Раньше это была рыба, сейчас есть еще курица. И, конечно, куда без углеводов — это лапша, картофель, каша.

Целыми волонтерскими рядами работают и в другой сети ресторанов. С начала войны здесь упаковали и передали нашим защитникам более миллиона порций горячих блюд. Чтобы производить нужное количество порций, пришлось приспосабливаться и увеличивать производственное пространство: в главном зале установили целые пищевые котлы.

Работник заведения Константин Луговой говорит: в таких удобно варить каши.

Из этого котла выходит примерно 1000 порций, это где-то 300 килограммов каши.

На кухне работают только профессионалы, а уже дальше – дело за волонтерами. На этом объекте их около полусотни. Среди них — Дмитрий, который уже две недели разгружает продукты, распределяет обеды по порциям и готовит к отправке.

В военкомате сказали, что я еще не нужен, поэтому искал место, где могу быть полезным прямо сейчас.

Чтобы охватить до 10 тысяч заказов в день, меню почти неизменное: курицу бесплатно предоставляют предприниматели, а крупы, масло и упаковка покупают за донаты.

Ресторатор Алекс Купер говорит, что отгружают порой и 20 тонн пищи в день. А расходы в день составляют около 100 тысяч гривен. Волонтеры уверены, что они отвечают за силу каждого бойца на фронте, поэтому и работают на победу и с готовностью к любым указаниям.

А уже после победы мечтают собраться с защитниками на мирный ужин в стенах волонтерских кухонь. А как тебе принять участие в розыгрыше ужина с разведчиком, который устраивают наши волонтеры, читай в материале.