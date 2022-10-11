Наші вдома! Україна повернула ще 32 військових з російського полону

Шлях додому не завжди буває простим, але у будь-якому разі — найприємніший. Особливо, коли поверненню передували довгі місяці неволі в руках ворога.

Сьогодні, 11 жовтня, в Україну повернулись 32 українських військових внаслідок чергового обміну полоненими. Цій події посприяв Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими.

Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти, — повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

Також керівник офісу президента України зазначив, що серед звільнених — офіцери, сержанти та солдати ЗСУ.

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Крім того, українській владі вдалось повернути й тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки, який останні два роки проживав в Україні та працював у Львові футбольним тренером клубу Динамо.

Саме на українській землі чоловік знайшов своє кохання та створив сім’ю. Саме в Україні народилися його діти, тому на початку повномасштабного вторгнення у Дмитра не було вагань — він пішов добровольцем на фронт.

У кожного полоненого своя історія. Є такі, що “розривають” зсередини, — додає Андрій Єрмак.

Серед звільнених також рядовий, який втратив у боях старшого брата, у якого лишились дружина та дві доньки. Його молодший брат — потрапив у полон.

Наразі усі військові, які повернулись з полону, проходять медичний огляд, намагаються відновитись та чекають на зустріч зі своїми рідними.

Ми повертаємо людей. І повернемо всіх. Ми будемо боротись за кожного українця. Адже наші люди — наш найцінніший скарб. І ми переможемо. В цьому немає жодних сумнівів.

Звільнені з полону керівники полку Азов також дали першу прес-конференцію. На ній військові розповіли, як намагаються повернутись у стрій, а також про те, що пережили у неволі.

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