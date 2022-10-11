Наши дома! Украина вернула еще 32 военных из российского плена

Путь домой не всегда бывает простым, но в любом случае самый приятный. Особенно когда возвращению предшествовали долгие месяцы неволи в руках врага.

Сегодня, 11 октября, в Украину вернулись 32 украинских военных в результате очередного обмена пленными. Этому содействовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести, — сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Также руководитель офиса президента Украины отметил, что среди освобожденных — офицеры, сержанты и солдаты ВСУ.

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Кроме того, украинским властям удалось вернуть и тело израильтянина Дмитрия Фиалки, который последние два года проживал в Украине и работал во Львове футбольным тренером клуба Динамо.

Именно на украинской земле мужчина обрел свою любовь и создал семью. Именно в Украине родились его дети, поэтому в начале полномасштабного вторжения у Дмитрия не было сомнений — он пошел добровольцем на фронт.

У каждого пленника своя история. Есть “разрывающие” изнутри, — добавляет Андрей Ермак.

Среди освобожденных также рядовой, потерявший в боях старшего брата, у которого остались жена и две дочери. Его младший брат попал в плен.

В настоящее время все военные, вернувшиеся из плена, проходят медицинское обследование, пытаются восстановиться и ждут встречи со своими родными.

Мы возвращаем людей. И вернем всех. Мы будем бороться за каждого украинца. Ведь наши люди — наше самое ценное сокровище. И мы победим. В этом нет никаких сомнений.

Освобожденные из плена руководители полка Азов также дали первую пресс-конференцию. На ней военные рассказали, как пытаются вернуться в строй, а также о том, что пережили в неволе.

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