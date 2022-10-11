Украина

Наши дома! Украина вернула еще 32 военных из российского плена

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 октября 2022, 19:32
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Масові вибухи в Україні - що відбувається ОНЛАЙН
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