Потужна атака по Львову: наслідки прильотів і перші коментарі влади

Росіяни вже другий день поспіль масово атакують об’єкти критичної інфраструктури українських міст. Учора, 10 жовтня, у кількох областях України зникло електропостачання, також не було води та постійного зв’язку.

Учора ввечері електропостачання у Львові було практично повністю відновлене, повідомляв мер міста Андрій Садовий.

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Вибухи у Львові сьогодні

А вже сьогодні, 11 жовтня, о 12:08 Садовий повідомив про вибухи у Львові та перебої з електропостачанням. Згодом стало відомо, що росіяни обстріляли об’єкт критичної інфраструктури, а світло знову зникло у частині міста.

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Також відомо, що перебої з електропостачанням у Львові та області зможуть владнати після завершення тривоги усі необхідні служби для оперативного відновлення роботи енергомережі.

Станом на цю мить відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Інформації про постраждалих наразі не надходило, — додає Козицький.

Також відомо, що внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово опинилися без електроенергії. Є перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста.

Мешканців Львівщини просять зробити невеликий запас води. Протягом наступних годин можливі перебої у водопостачанні.

Більше про наслідки вибухів у Львові та ймовірних потерпілих буде відомо згодом. Інформація оновлюється, стеж за подіями на сайті Вікон.

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