Україна

Потужна атака по Львову: наслідки прильотів і перші коментарі влади

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Жовтня 2022, 12:55
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