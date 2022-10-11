Мощная атака по Львову: последствия прилетов и первые комментарии властей

Россияне уже второй день подряд массово атакуют объекты критической инфраструктуры украинских городов. Вчера, 10 октября, во многих регионах Украины пропало электроснабжение, также не было воды и постоянной связи.

Вчера вечером электроснабжение во Львове было практически полностью восстановлено, сообщал мэр города Андрей Садовой.

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Взрывы во Львове сегодня

А уже сегодня, 11 октября, Садовой сообщил о новых взрывах во Львове и перебоях с электроснабжением. Впоследствии стало известно, что россияне обстреляли объект критической инфраструктуры, а свет снова исчез в части города.

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Предварительно: удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях! Не распространяйте фото, видео и слухи, — отмечает глава Львовской ОВ Максим Козицкий в своем Telegram.

Также известно, что перебои с электроснабжением во Львове и области смогут устранить после завершения тревоги все необходимые службы для оперативного возобновления работы сети.

На данный момент известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информация о пострадавших пока не поступала, — добавляет Козицкий.

Также известно, что в результате ракетного удара 30% Львова временно оказались без электроэнергии. Есть перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города.

Жителей Львовской области просят сделать небольшой запас воды. В последующие часы возможны перебои в водоснабжении.

Больше о последствиях взрывов во Львове и возможных пострадавших будет известно позже. Информация обновляется, следи за событиями на сайте Вікон.

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