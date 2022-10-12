Актуальная карта боевых действий в Украине 12 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

После долгих дней ракетного террора так важно видеть еще и хорошие новости. Пока карта боевых действий молчит, чтобы дать возможность нашим военным делать свою работу без непредсказуемых неприятностей.

Однако в тылу украинцы тоже успели сделать немало хорошего для ВСУ и очень много опасного для оккупантов, собрав 352 миллиона гривен на дроны-камикадзе.

Кроме того, Украина вернула 32 украинских воинов из российского плена. И это не последний обмен. А пока наша борьба продолжается за каждый населенный пункт и за каждого украинца, Генштаб ВСУ публикует информацию об опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует массовый ракетный обстрел Украины российскими оккупантами:

Российские войска нанесли массированные скоординированные ракетные удары по более чем 20 украинским городам. Путин утверждал, что эти удары были местью за взрыв на Керченском мосту, вероятно, для того, чтобы заслужить уважение провоенно настроенных фракций.

Российские атаки на украинскую энергосеть вряд ли сломают волю Украины к борьбе, но нецелесообразно использование Россией своих ограниченных поставок высокоточного оружия против гражданских объектов может лишить Путина возможности прервать текущие украинские контрнаступления в Херсонской и Луганской областях.

Кроме того, эксперты заключили, что российские войска не могут поставлять мобилизованные силы, вероятно, из-за долгих лет хищения запасов контрактниками и командирами.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что из-за отсутствия успеха на поле боя, враг продолжает наносить ракетные удары и применять ударные БПЛА для поражения критической инфраструктуры и жилых районов городов нашей страны.

В течение суток оккупанты вновь нанесли массированный ракетный удар, применили по нашей стране почти 30 крылатых ракет, нанесли семь авиационных ударов и совершили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили 32 воздушных целей в разных направлениях. Это 21 крылатая ракета и 11 беспилотных летательных аппаратов.

В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более десяти населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Ночью враг задействовал восемь иранских ударных БПЛА, пытаясь нанести ущерб объектам критической инфраструктуры в Николаевской области. Все эти беспилотники уничтожены силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении — Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области;

направлении — Черниговской области; на Слобожанском направлении — Сотницкий Казачок, Одноробовка, Уды, Ветеринарное и Казачья Лопань ;

направлении — ; на Краматорском направлении — Райгородок, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Новое, Новолюбовка, Ямполевка, Торское и Спорное ;

направлении — ; на Бахмутском направлении — Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Опытное, Майорск и Нью-Йорк ;

направлении — ; на Авдеевском направлении — Бердичи, Авдеевка, Каменка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка ;

направлении — ; на Новопавловском и Запорожском направлениях — Успеновка, Нескучное, Полтавка, Угледар, Зализничное, Малиновка, Чаривное и Белогорье.

На Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения.

Под огнем оказались районы более двадцати населенных пунктов. Среди них — Давидов Брод, Новая Каменка, Благодатовка, Широкое, Шевченковое, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Первомайское.

Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника в Херсонской области. По имеющейся информации, уничтожены до ста оккупантов и около 30 единиц вооружения и военной техники.

В Запорожской области Силами обороны за предыдущие дни поражен зенитный ракетный комплекс С-300, до десяти единиц военной техники и около 60 военнослужащих российских оккупационных войск.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла два удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять систем противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами.

Также вчера, 11 октября, прошло внеочередное заседание стран G7. Владимир Зеленский обратился к лидерам стран.

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