Что происходит в Беларуси и для чего двум диктаторам общая группировка войск — объясняет военный эксперт

Последние несколько дней для украинцев были напряженными. Украина страдала от массовых ракетных обстрелов. В то время как президент России Владимир Путин договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о развертывании совместной региональной группировки войск.

Военный эксперт Петр Черник рассказал, есть ли угроза нового нападения со стороны Беларуси. По его словам, в ближайшее время удар со стороны Беларуси по сухопутной части маловероятен. Но ракетные удары по территории Украины с её стороны все же происходят.

Заявление двух диктаторов о совместном развертывании региональных группировок Черник называет психологически-информационной операцией.

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Давление на психологию противника, то есть на нашу психологию, — говорит эксперт, добавляя, что она не достигнет своего результата.

— По-моему, наш враг давно потерял связь с реальностью и совершенно не понимает нас как противника, — отмечает Черник.

Он отметил, что сейчас маловероятен удар со стороны Беларуси, но нельзя быть уверенными в этом на 100%.

— Мы вынуждены там держать (на границе Беларуси — ред.) достаточно большую военную группировку. Еще стоит напомнить, что эта местность — это большая плотность лесов и так называемых Припятских болот, — рассказывает он.

Также подчеркивает, что Украина еще не выиграла войну, а только перехватила инициативу. Он согласился, что ярость украинцев из-за недавних обстрелов возросла, но убеждает: не надо переходить разумный предел. Не нужно, чтобы эмоции мешали разуму, ведь наша война — это война интеллекта против силы.

Россияне продолжают совершать военные преступления против мирного населения. В ночь на 12 октября оккупанты обстреляли Никополь зажигательными снарядами.

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