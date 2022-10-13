Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 13 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Елена Яковлева, редактор сайта 13 октября 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні 13.10.2022 онлайн

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