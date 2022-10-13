Актуальная карта боевых действий в Украине 13 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

12 октября в Брюсселе прошло заседание в формате Рамштайн касательно обороны Украины. Эта контактная группа из почти 50 стран в шестой раз подтвердила свою сплоченность вокруг нашего государства.

Украинцам обеспечено больше оружия, а россиянам — еще больше “хлопка”. Однако мирным жителям следует беспокоиться о собственной безопасности и не игнорировать сообщения воздушной тревоги.

Генштаб ВСУ подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 октября 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что РФ, вероятно, использует боеприпасы и другие материальные средства из беларусских складских баз.

Это совсем не похоже на то, что российские силы создают условия для наземного нападения на Украину из Беларуси.

Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают вести контрнаступление к востоку от реки Оскол и в направлении Кременно-Сватово. А также наземные атаки на севере и западе Херсонской области.

ВСУ продолжают блокировать российских военных, технические и материально-технические средства и районы концентрации в Херсонской области.

А взрывы в населенном пункте Джанкой, Крым, свидетельствуют о панике среди россиян по поводу дальнейшей потери материально-технического потенциала в Крыму после разрушений на Керченском мосту.

Тем временем войска захватчиков продолжают вести штурм в Донецкой области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 октября 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что россияне пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на попытках срыва активных действий украинских сил на отдельных направлениях.

Кроме того, захватчики пытаются вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток оккупанты нанесли:

три ракетных удара;

четыре авиационных удара;

до десяти обстрелов из РСЗО.

От ударов россиян пострадали объекты и мирные граждане более десяти населенных пунктов, в частности Малых Щербаков, Очакова, Никополя и Мирного.

В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской и Николаевской областей.

Для ударов противник использует крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, оккупанты продолжают применять беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136. Десять из них были уничтожены силами ПВО.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Армия Беларуси отрабатывает учебно-боевые задания. Остается угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения БпЛА Shahed-136 с территории Беларуси.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Мирополья, Стукаловка, Середина Буда, Рожковичи и Павловка Сумской области;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Мирополья, Стукаловка, Середина Буда, Рожковичи и Павловка Сумской области; на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Стрелечья и Уды;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Стрелечья и Уды; на Краматорском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Серебрянка, Спорное, Терны и Торское. Россияне минируют мостовые переходы;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Серебрянка, Спорное, Терны и Торское. Россияне минируют мостовые переходы; на Бахмутском направлении — вдоль всей линии столкновения, в частности в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Железное;

направлении — вдоль всей линии столкновения, в частности в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Железное; на Авдеевском направлении — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Пречистовка, Золотая Нива и Тоненькое;

направлении — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Пречистовка, Золотая Нива и Тоненькое; на Новопавловском и Запорожском направлениях — в районах более 20 населенных пунктов, в частности Новоселки, Железнодорожного, Белогорья, Времовки, Малиновки, Нескучного, Орехова, Чаривного и Ольговского;

и направлениях — в районах более 20 населенных пунктов, в частности Новоселки, Железнодорожного, Белогорья, Времовки, Малиновки, Нескучного, Орехова, Чаривного и Ольговского; на Южнобужском направлении — обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

За минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Новосадово, Бахмутское, Иванград, Бахмут, Соледар, Спорное, Майорск и Красногоровка.

Авиация Сил обороны нанесла 27 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шесть зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили десять БпЛА и четыре вертолета врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили:

три пункта управления;

десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;

четыре склада боеприпасов;

позиции ПВО, РЭБ и другие военные цели.

11 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли еще четыре дополнительных РСЗО HIMARS от США.

Читай характеристики HIMARS и как работают эти системы.

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