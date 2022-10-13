Актуальная карта боевых действий в Украине 13 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

12 октября в Брюсселе прошло заседание в формате Рамштайн касательно обороны Украины. Эта контактная группа из почти 50 стран в шестой раз подтвердила свою сплоченность вокруг нашего государства.
Украинцам обеспечено больше оружия, а россиянам — еще больше “хлопка”. Однако мирным жителям следует беспокоиться о собственной безопасности и не игнорировать сообщения воздушной тревоги.
Генштаб ВСУ подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что РФ, вероятно, использует боеприпасы и другие материальные средства из беларусских складских баз.
Это совсем не похоже на то, что российские силы создают условия для наземного нападения на Украину из Беларуси.
Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают вести контрнаступление к востоку от реки Оскол и в направлении Кременно-Сватово. А также наземные атаки на севере и западе Херсонской области.
Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают вести контрнаступление к востоку от реки Оскол и в направлении Кременно-Сватово. А также наземные атаки на севере и западе Херсонской области.
ВСУ продолжают блокировать российских военных, технические и материально-технические средства и районы концентрации в Херсонской области.
А взрывы в населенном пункте Джанкой, Крым, свидетельствуют о панике среди россиян по поводу дальнейшей потери материально-технического потенциала в Крыму после разрушений на Керченском мосту.
Тем временем войска захватчиков продолжают вести штурм в Донецкой области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что россияне пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на попытках срыва активных действий украинских сил на отдельных направлениях.
Кроме того, захватчики пытаются вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
В течение суток оккупанты нанесли:
От ударов россиян пострадали объекты и мирные граждане более десяти населенных пунктов, в частности Малых Щербаков, Очакова, Никополя и Мирного.
В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской и Николаевской областей.
Для ударов противник использует крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, оккупанты продолжают применять беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136. Десять из них были уничтожены силами ПВО.
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Армия Беларуси отрабатывает учебно-боевые задания. Остается угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения БпЛА Shahed-136 с территории Беларуси.
На других направлениях противник совершал обстрелы:
За минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Новосадово, Бахмутское, Иванград, Бахмут, Соледар, Спорное, Майорск и Красногоровка.
Авиация Сил обороны нанесла 27 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шесть зенитных ракетных комплексов противника.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили десять БпЛА и четыре вертолета врага.
Ракетные войска и артиллерия поразили:
11 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли еще четыре дополнительных РСЗО HIMARS от США.
Читай характеристики HIMARS и как работают эти системы.
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