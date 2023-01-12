Соледар, Бахмут і Кліщіївку атакують без упину: що зараз відбувається на Донбасі

На Східному фронті наразі ситуація напружена. Окупанти без упину штурмують Соледар, Бахмут і Кліщіївку.

Ворог намагається взяти контроль над цими населеними пунктами, натомість наші військові не дають окупантам просунутися вперед.

З повідомлення Генштабу, протягом доби ЗСУ відбили десятки ворожих атак та знищили три склади ворожих боєприпасів. Під постійним артилерійським вогнем Мар’їнка, Авдіївка, Красногорівка і ще 15 міст та сіл Донеччини.

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Протягом доби по цивільних противник наніс два ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Наша знімальна група сьогодні повернулася з позицій танкістів, які боронять Східний фронт. Саме завдяки цим людям ворожа піхота не має спокою.

Я хочу російським матерям одне сказати: якщо ви відправляєте хлопців сюди, значить звідси отримуватимете їх у мішках, от і все, — додав військовослужбовець ЗСУ на псевдо Полігон.

Наші бійці тримають стрій і не дають ворогу перепочити ні на мить!

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, чому танки Leopard так необхідні Україні і що в них особливого.