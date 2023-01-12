Україна

Соледар, Бахмут і Кліщіївку атакують без упину: що зараз відбувається на Донбасі

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 12 Січня 2023, 20:00

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