Украина

Соледар, Бахмут и Клещиевку атакуют без остановки: что сейчас происходит на Донбассе

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 12 января 2023, 20:00

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