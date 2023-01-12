Соледар, Бахмут и Клещиевку атакуют без остановки: что сейчас происходит на Донбассе

На Восточном фронте ситуация напряженная. Оккупанты без остановки штурмуют Соледар, Бахмут и Клещиевку.

Враг пытается взять контроль над этими населенными пунктами, наши военные не дают оккупантам продвинуться вперед.

По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили десятки вражеских атак и уничтожили три склада вражеских боеприпасов. Под постоянным артиллерийским огнем Марьинка, Авдеевка, Красногоровка и еще 15 городов и сел Донецкой области.

Сейчас также смотрят

В течение суток противник нанес по гражданским два ракетных и 22 авиационных удара. Совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Наша съемочная группа сегодня вернулась с позиций танкистов, защищающих Восточный фронт. Именно благодаря этим людям вражеская пехота не знает покоя.

Я хочу российским матерям одно сказать: если вы отправляете ребят сюда, значит отсюда будете получать их в мешках, вот и все, — добавил военнослужащий ВСУ с позывным Полигон.

Наши бойцы держат строй и не дают врагу отдохнуть ни на миг!

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, почему танки Leopard так необходимы Украине и что в них особенного.