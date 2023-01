Падіння гелікоптера в Броварах 18 січня: реакція України та світу

Цього ранку, 18 січня, сталася авіакатастрофа в Броварах. Внаслідок падіння гвинтокрила відомо про загибель керівництва МВС, а також кількох дітей та перехожих. Якою є реакція України та світу на трагедію в Броварах 18 січня, читай у матеріалі.

Станом на 11:30 відомо про загибель 15 людей, серед яких — члени екіпажу гвинтокрила, оперативна група МВС, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, державний секретар Міністерства Юрій Лубкович, перший заступник міністра Євгеній Єнін, а ще троє дітей. Інформація про поранених і загиблих уточнюється.

Реакція України та світу була миттєвою. Словами підтримки та співчуття діляться українські та світові політики та діячі.

Президент України Володимир Зеленський написав:

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав:

— Денис Монастирський був одним з найкращих, найефективніших міністрів. Його внесок в нашу боротьбу та майбутню перемогу важко переоцінити.

Ми назавжди будемо вдячні йому також за те, що і до війни, і під час він дбав про збереження культурної спадщини та дуже нам в цьому допомагав. Світла пам’ять всім загиблим в цій жахливій авіакатастрофі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також висловився про трагедію:

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав:

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк висловив свої співчуття загиблим.

Секретар РНБО України Олексій Данілов також висловився про загибель людей.

Посла Німеччини Анку Фельдгузен приголомшила трагедія в Броварах 18 січня. Вона висловила співчуття Україні, сім’ям загиблих та співробітникам МВС України.

Анджей Дуда, Урсула фон дер Ляєн та інші світові політики та діячі висловлюють слова співчуття і підтримки.

It is with deep sadness that I received information about the helicopter crash in Brovary near Kyiv which left several persons killed, including senior officials of Ukraine’s Ministry of Interior. My thoughts are with the families and loved ones of the victims.