Падіння гелікоптера в Броварах 18 січня: реакція України та світу

Цього ранку, 18 січня, сталася авіакатастрофа в Броварах. Внаслідок падіння гвинтокрила відомо про загибель керівництва МВС, а також кількох дітей та перехожих. Якою є реакція України та світу на трагедію в Броварах 18 січня, читай у матеріалі.

Трагедія в Броварах 18 січня: реакція України та світу

Станом на 11:30 відомо про загибель 15 людей, серед яких — члени екіпажу гвинтокрила, оперативна група МВС, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, державний секретар Міністерства Юрій Лубкович, перший заступник міністра Євгеній Єнін, а ще троє дітей. Інформація про поранених і загиблих уточнюється.

Реакція України та світу була миттєвою. Словами підтримки та співчуття діляться українські та світові політики та діячі.

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Президент України Володимир Зеленський написав:

Станом на цю хвилину загинули три дитини. Невимовний біль… Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих! Денис, Євген, Юрій, команда МВС… Справжні патріоти України. Світла памʼять! Світла памʼять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав:

Йдуть найкращі. Неможливо в це повірити.

— Денис Монастирський був одним з найкращих, найефективніших міністрів. Його внесок в нашу боротьбу та майбутню перемогу важко переоцінити.

Ми назавжди будемо вдячні йому також за те, що і до війни, і під час він дбав про збереження культурної спадщини та дуже нам в цьому допомагав. Світла пам’ять всім загиблим в цій жахливій авіакатастрофі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також висловився про трагедію:

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав:

Бровари… Трагедія, яка розриває свідомість… Особистий біль від втрати справжніх друзів…

Обірвані життя маленьких янголят… Неосяжне горе для українських родин, Київщини, України…

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк висловив свої співчуття загиблим.

Безперечна трагедія. В авіакатастрофі загинув очільник МВС Денис Монастирський, керівництво МВС, діти. Денис Анатолійович і його колеги відігравали важливу роль у забезпеченні оборони ????????. Почалося розслідування. Усі версії будуть перевірені. Щирі співчуття сім’ям загиблих… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 18, 2023

Секретар РНБО України Олексій Данілов також висловився про загибель людей.

Трагічний ранок, ще один чорний день цієї війни…вісімнадцять загиблих, зокрема, троє дітей! Страшна звістка для всієї країни.



З-поміж загиблих – мої колеги… Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович…



Глибокі співчуття рідним і близьким. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) January 18, 2023

Реакція світу на трагедію в Броварах

Посла Німеччини Анку Фельдгузен приголомшила трагедія в Броварах 18 січня. Вона висловила співчуття Україні, сім’ям загиблих та співробітникам МВС України.

Приголомшена новиною про те, що Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський і наш друг Євген Єнін, його перший заступник, загинули в аварії гвинтокрила. Серед загиблих і потерпілих інші співробітники МВС, а також діти. Мої глибокі співчуття родинам жертв і колегам з МВС. — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) January 18, 2023

Анджей Дуда, Урсула фон дер Ляєн та інші світові політики та діячі висловлюють слова співчуття і підтримки.

It is with deep sadness that I received information about the helicopter crash in Brovary near Kyiv which left several persons killed, including senior officials of Ukraine’s Ministry of Interior. My thoughts are with the families and loved ones of the victims. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 18, 2023

Tragedy strikes at the heart of war-torn Ukraine.



I express my heartfelt condolences to the families of the victims, @ZelenskyyUa and the entire country following the helicopter crash at #Brovary.



We are mourning with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2023

Раніше ми розповідали всі подробиці трагедії в Броварах 18 січня.

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