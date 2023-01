Падение вертолета в Броварах 18 января: реакция Украины и мира

Этим утром, 18 января, произошла авиакатастрофа в Броварах. В результате падения вертолета известно о гибели руководства МВД, а также нескольких детей и прохожих. Какая реакция Украины и мира на трагедию в Броварах 18 января, читай в материале.

По состоянию на 11:30 известно о гибели 15 человек, среди которых члены экипажа вертолета, оперативная группа МВД, министр внутренних дел Денис Монастырский, государственный секретарь Министерства Юрий Лубкович, первый заместитель министра Евгений Енин, а еще трое детей. Информация о раненых и погибших уточняется.

Реакция Украины и мира стала молниеносной. Словами поддержки и сострадания делятся украинские и мировые политики и деятели.

Президент Украины Владимир Зеленский написал:

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал:

Мы навсегда будем благодарны ему за то, что и до войны, и во время он заботился о сохранении культурного наследия и очень нам в этом помогал. Светлая память всем погибшим в этой ужасной авиакатастрофе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также высказался о трагедии:

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт написал:

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил свои соболезнования погибшим.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также высказался о гибели людей.

Посла Германии Анку Фельдгузен ошеломила трагедия в Броварах 18 января. Она выразила соболезнования Украине, семьям погибших и сотрудникам МВД Украины.

Анджей Дуда, Урсула фон дер Ляйен и другие мировые политики и деятели выражают слова сострадания и поддержки.

It is with deep sadness that I received information about the helicopter crash in Brovary near Kyiv which left several persons killed, including senior officials of Ukraine’s Ministry of Interior. My thoughts are with the families and loved ones of the victims.