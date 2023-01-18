Падение вертолета в Броварах 18 января: реакция Украины и мира

Этим утром, 18 января, произошла авиакатастрофа в Броварах. В результате падения вертолета известно о гибели руководства МВД, а также нескольких детей и прохожих. Какая реакция Украины и мира на трагедию в Броварах 18 января, читай в материале.

Трагедия в Броварах 18 января: реакция Украины и мира

По состоянию на 11:30 известно о гибели 15 человек, среди которых члены экипажа вертолета, оперативная группа МВД, министр внутренних дел Денис Монастырский, государственный секретарь Министерства Юрий Лубкович, первый заместитель министра Евгений Енин, а еще трое детей. Информация о раненых и погибших уточняется.

Реакция Украины и мира стала молниеносной. Словами поддержки и сострадания делятся украинские и мировые политики и деятели.

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Президент Украины Владимир Зеленский написал:

По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль… Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД… Настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизнь унесло это черное утро!

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал:

Уходят самые лучшие. Невозможно в это поверить. Денис Монастырский был одним из лучших, эффективных министров. Его вклад в нашу борьбу и будущую победу трудно переоценить.

Мы навсегда будем благодарны ему за то, что и до войны, и во время он заботился о сохранении культурного наследия и очень нам в этом помогал. Светлая память всем погибшим в этой ужасной авиакатастрофе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также высказался о трагедии:

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт написал:

Бровары… Трагедия, которая разрывает сознание… Личная боль от потери настоящих друзей… Оборванные жизни маленьких ангелочков… Необъятное горе для украинских семей, Киевской области, Украины…

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил свои соболезнования погибшим.

Безперечна трагедія. В авіакатастрофі загинув очільник МВС Денис Монастирський, керівництво МВС, діти. Денис Анатолійович і його колеги відігравали важливу роль у забезпеченні оборони ????????. Почалося розслідування. Усі версії будуть перевірені. Щирі співчуття сім’ям загиблих… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 18, 2023

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также высказался о гибели людей.

Трагічний ранок, ще один чорний день цієї війни…вісімнадцять загиблих, зокрема, троє дітей! Страшна звістка для всієї країни.



З-поміж загиблих — мої колеги… Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович…



Глибокі співчуття рідним і близьким. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) January 18, 2023

Реакция мира на трагедию в Броварах

Посла Германии Анку Фельдгузен ошеломила трагедия в Броварах 18 января. Она выразила соболезнования Украине, семьям погибших и сотрудникам МВД Украины.

Приголомшена новиною про те, що Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський і наш друг Євген Єнін, його перший заступник, загинули в аварії гвинтокрила. Серед загиблих і потерпілих інші співробітники МВС, а також діти. Мої глибокі співчуття родинам жертв і колегам з МВС. — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) January 18, 2023

Анджей Дуда, Урсула фон дер Ляйен и другие мировые политики и деятели выражают слова сострадания и поддержки.

It is with deep sadness that I received information about the helicopter crash in Brovary near Kyiv which left several persons killed, including senior officials of Ukraine’s Ministry of Interior. My thoughts are with the families and loved ones of the victims. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 18, 2023

Tragedy strikes at the heart of war-torn Ukraine.



I express my heartfelt condolences to the families of the victims, @ZelenskyyUa and the entire country following the helicopter crash at #Brovary.



We are mourning with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2023

Ранее мы рассказывали все подробности трагедии в Броварах 18 января.

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