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Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел: что о нем известно

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 февраля 2023, 12:15
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Фото: Facebook

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