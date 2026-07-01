Стиль життя Свята

З днем архітектури України! Історія свята та найщиріші привітання своїми словами

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 01 Липня 2026, 11:30 3 хв.
День Архітектури
Фото Unsplash

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