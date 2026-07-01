З днем архітектури України! Історія свята та найщиріші привітання своїми словами

День архітектури України щороку відзначається 1 липня. Свято запровадили у 1995 році, коли вийшов Указ президента Про день архітектури України.

Та, на жаль, українські пам’ятки архітектури зараз під потрійним тиском: часу, відсутності реставрацій та під російськими ударами. Розповідаємо більше про свято та ділимося привітаннями.

День архітектури України

Українська архітектура почала формуватися за часів Київської Русі, продовжила формування уже під час українського бароко, модерну та необароко.

Побачити варто такі пам’ятки різних епох розвитку української архітектури: Золоті ворота, П’ятницька церква у Чернігові, Богоявленська церква в Острозі, Кам’янець-Подільська фортеця, Георгіївський собор Видубицького монастиря в Києві, собор Святого Юра у Львові, палац Розумовського у Батурині, Будинок з химерами в Києві.

Найбільше пам’яток архітектури в Україні розташовані у Львові. Там їх близько 5 тисяч. Історичний центр міста внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Архітектура — це поєднання науки з мистецтвом, тож архітектори, реставратори, знавці архітектури сьогодні мають справжнє свято! Тримай добірку ідей, як привітати теплими словами в цей день.

З днем архітектури України: привітання

Щоб привітати тих, хто займається реставрацією, вивченням та дослідженням архітектури, а також архітекторів, ти можеш скористатися цими привітаннями своїми словами:

З Днем архітектури України! Нехай твої проекти завжди будуть успішними, потрібними та визначними! Бажаю творчого натхнення, нових цікавих ідей та запалу на будь-який проект.

З Днем архітектури України! Бажаю Вам невичерпної енергії, яскравих ідей та нових можливостей! Ваша робота цінна і витончена!

Нехай кожен твій проект буде справжнім шедевром! У день архітектури України бажаю не зупинятися на досягнутому і завжди мати творчий запал!

Ти твориш історію! І відновлюєш давно забуті подробиці! У день архітектури України хочу побажати тобі професійного зростання, розвитку майстерності та креативу!

З Днем архітектури України! Нехай у тебе не буде відбою від клієнтів, а кожен проект ставатиме відомим і успішним! Щоб усі творчі задуми знаходили втілення!

Дякую за красу наших міст! З Днем архітектури.

Ваша праця – це гармонія простору та ідей. Вітаю з професійним святом!

Нехай ваша творчість будує комфорт і естетику для кожного!

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