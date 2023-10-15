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Забуваємо про своє надбання? Добірка пам’яток архітектури України, які руйнуються щодня

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 15 Жовтня 2023, 12:00
Занедбані пам’ятки архітектури: добірка по Україні
Фото: Instagram

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