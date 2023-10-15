Забуваємо про своє надбання? Добірка пам’яток архітектури України, які руйнуються щодня

Україна щодня бореться за своє майбутнє, але якщо забувати та втрачати минуле — рухатися вперед буде важче. У часи, коли ворог намагається заперечити нашу ідентичність та історію, потрібно робити усе для того, аби її берегти.

Архітектура та величні пам’ятки — те, що десятиліттями, а подекуди навіть століттями потребує уваги людей та держави. У добірці наших матеріалів ми розповідаємо про занедбані та зруйновані пам’ятки архітектури України.

Занедбані пам’ятки архітектури: добірка по Україні

У третій добірці ми розповімо про костели, палац та замок, які перебувають або у зруйнованому, або у напівзруйнованому стані.

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Вікна-Новини надіслали запит у Міністерство культури та інформаційної політики про фінансування, плани держави щодо реставрації чи реконструкції пам’яток, але відповіді поки не отримали.

А тому ми продовжуємо знайомити людей та місцеву владу з викликами та потребами, на які потрібно реагувати, аби не втратити те, що в нас є.

Костел Святої Трійці (Соколівка, Львівська область)

У селі Соколівка Жидачівського району Львівської області розташований костел Святої Трійці. Його звели наприкінці 16 століття. Костел не занесений до жодних списків пам’яток архітектури.

Від оборонного костелу лишилися руїни, раніше тут був і двір з невеликим замком. Первісний вигляд костелу невідомий, адже детальних описових згадок про нього немає. Нинішні руїни — результат однієї з перебудов.

З 1944 року у костелі не велися богослужіння, він почав занепадати. Радянська влада використовувала будівлю для зберігання мінеральних добрив. Найбільшого занепаду костел зазнав у роки незалежності України.

Костел Непорочного Зачаття Діви Марії (Товсте, Тернопільська область)

Село Товсте розташоване на лівому березі річки Гнилої у Гусятинському районі. Поселення давнє, адже згадки про нього датовані 15 століттям. Краківський каштелян Адам Микола Сенявський побудував тут костел у стилі бароко.

Останній настоятель полишив костел у 1945 році. Радянська влада використовувала будівлю для зберігання зерна, а потім хімічних добрив. У 1991 році востаннє тут проводилися ремонтні роботи.

Тараканівський форт (Тараканів, Рівненська область)

Тараканівський форт або форт-застава Дубно розташований неподалік села Тараканів. Його побудували для оборони та посилення кордонів у 19 столітті. Систему ліній оборони розробив Едуард Тотлебен.

Форт мав прикривати Дубно та ділянку залізниці Львів — Київ. Фортеця була добре збудована та оснащена усім необхідним. Повстання солдат 1905 року перетворило форт на в’язницю.

Значних руйнувань Тараканівський форт зазнав під час Першої світової війни. Друга світова оминула будівлю, тому у радянські часи тут був відділ НКВС. Через високу вологість перетворити на склади форт не вийшло, тож він став занепадати.

Тараканівський форт перебуває на балансі Міністерства оборони України, будівля у зруйнованому та аварійному стані.

Палац Браницьких чи садиба Залеського (Руде Село, Київська область)

Пам’ятка архітектури в стилі палладіанства, побудована наприкінці 18 століття. Розташований палац у Рудому Селі Київської області. Комплекс складався з палацу, стайні, кухні, оранжереї, брами.

Нині палац у стані руїни. Але насправді він був побудований для Станіслава Залеського. Маєток був переданий родичам родини. Останньою власницею палацу була Софія Жевуська з боку родини Потоцьких.

За радянських часів палац конфіскували, використовували для потреб колгоспу. Він страждав від пожеж, після чого його не відновлювали.

Руїни костелу (Скварява, Львівська область)

Село Скварява, яке раніше мало назву Шкварява, згадується у літописах ще в 14 столітті. Нині там проживає близько тисячі осіб. На початку 20 століття віряни латинського обряду розпочали будівництво костелу.

Костел будували за кошти небайдужих та меценатів. До часів СРСР тут проводили богослужіння, а кількість вірян зростала. Під час СРСР костел використовували як господарське приміщення.

Нині костел у стані руїни.

Костел Святого Марка (Варяж, Львівська область)

Колишня культова споруда, яка тривалий час у стані руйнації. Це маловідомий храм доби раннього бароко, який розташований у селі Варяж Львівської області. Побудований у 17 столітті.

Внесений до реєстру пам’яток архітектури національного значення під охоронним номером 495. Архітектором будівлі став Войцех Лєнартович. Фундатором комплексу вважається місцевий магнат Марек Матчинський.

До сьогодні збереглися фрески, датовані 1810 роком.

Підгорецький замок (Підгірці, Львівська область)

Підгорецький замок або палац у Підгірцях — одна з найвідоміших, проте закинутих пам’яток Львівщини. Це витвір у стилі пізнього ренесансу і бароко. Палац побудували у 1635-1640 рр. за вказівкою коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського.

Сучасного вигляду палац набув після реконструкції у 1720-х рр. На рогах замку розташовані п’ятикутні бастіони, а сам замок — квадратний. Під час Першої світової палац розграбувала російська армія, а під час Другої світової він постраждав ще більше.

З 1949 до часів незалежності тут був санаторій для людей, хворих на туберкульоз. Пізніше Підгорецький замок передали Львівській галереї мистецтв. Кошти на реставрації збирають волонтери, проводять їх власними силами.

Раніше ми розповідали про ще одну добірку пам’яток, яких не шкодує час.

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