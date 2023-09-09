Занедбаний багатовіковий спадок. Добірка замків та костелів України, що потребують реставрації

Війни, мир, революції, таємничі історії та легенди, чиїсь щасливі і трагічні долі — усе це залишилося нам, нащадкам, у вигляді архітектури минулих століть.
Величні замки, автентичні костели та садиби, які мали б привертати увагу тисяч туристів з усього світу — нині занедбані, а десь і зовсім зруйновані. У нашій першій добірці ми розповімо про сім занедбаних костелів та замків України.
Вікна-новини надіслали запит у Міністерство культури та інформаційної політики про фінансування, плани держави щодо реставрації та реконструкції пам’яток.
Берегти те, що маємо — надважливо. Україна намагається наслідувати приклад європейських держав, що особливо актуально у стані війни. Однак це виходить не всюди, адже однією з сильних рис Європи є велична та давня архітектура.
Україна багата на видатні пам’ятки, але не всі вони розташовані у Києві, Львові чи Одесі. Ми забуваємо про сотні споруд, палаців, капличок у різних куточках України. А вони продовжують чекати порятунку та реконструкції.
Насправді, їх десятки, якщо не сотні. Найбільша кількість — у Львівській області. Вони роками, а то й віками стоять спустошені, розграбовані, розбиті. У часи війни, коли ми повинні берегти свою ідентичність, історію та усе, що маємо, саме час приділити увагу й забутій архітектурі.
У селі Кугаїв Львівської області відразу кілька закинутих пам’яток — каплиця та місцева церква Богоявлення Господнього. Церква є пам’яткою архітектури національного значення, кугаївчани ведуть за неї боротьбу.
Активна діяльність небайдужих призвела до тендеру на реставрацію. Роботи мають закнічити до початку 2025 року.
А от щодо каплиці Матері Божої Королеви Корони Польської, що перебуває у стані руїни, ситуація значно гірша. Вона датована 1913 роком, дах провалився, всередині усе поросло хащами, живуть птахи. Каплиця потребує негайної реставрації.
Червоногородський замок розташований біля сіл Нирків та Нагіряни в Заліщицькому районі Тернопільської області. Руїни, що залишилися від замку, а пізніше — палацу, можна знайти в урочищі Червоному.
Архітектором споруди був львів’янин вірменського походження Юліан Захаревич. Замок побудований у стилі класицизму. До Першої світової війни замок мав терасу в італійському стилі, колонаду з шести колон, був оточений ландшафтним парком з фонтаном.
Нині він обвалюється, адже пам’ятка давно потребує реставрації. На сьогодні можна побачити лише те, що залишилося від двох веж.
Фото: Depositphotos
Недалеко від руїн Червоногородського замку розташована усипальниця Понінських — точніше її руїни. Князь Кароль Понінський був власником містечка Червоногруд. Провінція тоді належала Австрійській імперії.
Дружина князя Гелена Понінська пережила усіх своїх нащадків і заснувала сімейну усипальницю. Скульптором став датчанин Бертель Торвальдсен. Пам’ятка перебуває в занедбаному стані. Поруч у такому ж стані є костел.
Ще одна добірка покинутих архітектурних споруд в одному селі. Язловець Львівської області багатий на культові споруди. Вони є місцевого та національного значення і мали б охоронятися та реставруватися державою.
Засновником мурованого храму в Язловці став польський шляхтич Миколай Язловецький. Архітектор храму невідомий, однак стиль — готика та ренесанс. Нині костел перебуває в стані руїни, хоча має статус пам’ятки національного значення.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @andriy_nakonechnyi2198
Публикация от @andriy_nakonechnyi2198
Каплиця-усипальниця баронів Блажовських раніше мала чотири вежі, центральну вежу з тесаного каміння, вікна з кольоровим склом. Нині майже усього цього немає.
Крім того у містечку є ще дві визначні архітектурні пам’ятки, що претендують на реставрацію та реконструкцію: Язловецький замок та Язловецький палац.
Руїни величного маєтку, що не занесені в державні та охоронні реєстри. Маєток-палац, зведений у першій половині 19 століття, був подаровий графу Карлу Сакену. Пізніше кілька разів перепроданий.
Комплекс маєтку складався з палацу та двох дерев’яних будинків у парку з фруктовими деревами. Після пожежі у 2000 році майже все майно вигоріло, з тих пір палац не відновлювали. Він продовжує руйнуватися та страждати від туристів, що вилазять на руїни задля фото.
Астрономічна і метеорологічна обсерваторія на вершині гори Піп Іван. Є найвище розташованою спорудою в Україні. Побудована в 1938 році поляками. Після Другої світової війни споруда занепала.
Від 2012 року почалися роботи з реконструкції обсерваторії.
Фото: Білий Слон, Міжнародний науковий центр Обсерваторія
Трагічна історія храму німецького поселення Зельц. Храм був побудований німцями-переселенцями в 1901 році. Тривалий час він був найбільшим католицьким костелом півдня України.
Прототипом для побудови став храм Зальцбурга. Вівтар виготовили на замовлення в Австрії. Влада СРСР перетворила пам’ятку архітектури на сільський клуб, а пізніше закрила храм, що породило початок занедбання споруди.
Собор десятки років потребує реставрації.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Богдан ⇞ Фотограф ⇞ Подорожі ⇞ Drone pilot (@bogdan_susol)
Публикация от Богдан ⇞ Фотограф ⇞ Подорожі ⇞ Drone pilot (@bogdan_susol)
Село Буденець розташоване неподалік кордону з Румунією. Тут мальовнича природа та є архітектурні давні пам’ятки. Костел Успіння Діви Марії звели у 1891 році на кошти родини баронів де Петріно.
Після приєднання Буковини до СРСР костел почав занепадати, служіння там проводилися раз на рік — на престольне свято. У 1994 храм повернули вірянам та провели реставрацію.
Але з часом храм став потребувати уваги держави та небайдужих. Ліс навколо пам’ятки вирубують.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svitlana Yusupova (@svitlana_yusupova)
Публикация от Svitlana Yusupova (@svitlana_yusupova)
Раніше ми розповідали, які туристичні місця у світі під загрозою зникнення.
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