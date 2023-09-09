Подорожі та натхнення

Занедбаний багатовіковий спадок. Добірка замків та костелів України, що потребують реставрації

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 09 Вересня 2023, 19:00
Занедбані костели та замки України: пам’ятки, що потребують реставрації
Фото: Depositphotos

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