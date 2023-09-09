Занедбаний багатовіковий спадок. Добірка замків та костелів України, що потребують реставрації

Війни, мир, революції, таємничі історії та легенди, чиїсь щасливі і трагічні долі — усе це залишилося нам, нащадкам, у вигляді архітектури минулих століть.

Величні замки, автентичні костели та садиби, які мали б привертати увагу тисяч туристів з усього світу — нині занедбані, а десь і зовсім зруйновані. У нашій першій добірці ми розповімо про сім занедбаних костелів та замків України.

Вікна-новини надіслали запит у Міністерство культури та інформаційної політики про фінансування, плани держави щодо реставрації та реконструкції пам’яток.

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Берегти те, що маємо — надважливо. Україна намагається наслідувати приклад європейських держав, що особливо актуально у стані війни. Однак це виходить не всюди, адже однією з сильних рис Європи є велична та давня архітектура.

Україна багата на видатні пам’ятки, але не всі вони розташовані у Києві, Львові чи Одесі. Ми забуваємо про сотні споруд, палаців, капличок у різних куточках України. А вони продовжують чекати порятунку та реконструкції.

Насправді, їх десятки, якщо не сотні. Найбільша кількість — у Львівській області. Вони роками, а то й віками стоять спустошені, розграбовані, розбиті. У часи війни, коли ми повинні берегти свою ідентичність, історію та усе, що маємо, саме час приділити увагу й забутій архітектурі.

Каплиця Матері Божої Королеви Корони Польської (Кугаїв, Львівська область)

У селі Кугаїв Львівської області відразу кілька закинутих пам’яток — каплиця та місцева церква Богоявлення Господнього. Церква є пам’яткою архітектури національного значення, кугаївчани ведуть за неї боротьбу.

Активна діяльність небайдужих призвела до тендеру на реставрацію. Роботи мають закнічити до початку 2025 року.

А от щодо каплиці Матері Божої Королеви Корони Польської, що перебуває у стані руїни, ситуація значно гірша. Вона датована 1913 роком, дах провалився, всередині усе поросло хащами, живуть птахи. Каплиця потребує негайної реставрації.

Червоногородський замок та руїни усипальниці Понінських (Нирків, Тернопільська область)

Червоногородський замок розташований біля сіл Нирків та Нагіряни в Заліщицькому районі Тернопільської області. Руїни, що залишилися від замку, а пізніше — палацу, можна знайти в урочищі Червоному.

Архітектором споруди був львів’янин вірменського походження Юліан Захаревич. Замок побудований у стилі класицизму. До Першої світової війни замок мав терасу в італійському стилі, колонаду з шести колон, був оточений ландшафтним парком з фонтаном.

Нині він обвалюється, адже пам’ятка давно потребує реставрації. На сьогодні можна побачити лише те, що залишилося від двох веж.

Недалеко від руїн Червоногородського замку розташована усипальниця Понінських — точніше її руїни. Князь Кароль Понінський був власником містечка Червоногруд. Провінція тоді належала Австрійській імперії.

Дружина князя Гелена Понінська пережила усіх своїх нащадків і заснувала сімейну усипальницю. Скульптором став датчанин Бертель Торвальдсен. Пам’ятка перебуває в занедбаному стані. Поруч у такому ж стані є костел.

Каплиця Блажовських та Домініканський костел (Язловець, Львівська область)

Ще одна добірка покинутих архітектурних споруд в одному селі. Язловець Львівської області багатий на культові споруди. Вони є місцевого та національного значення і мали б охоронятися та реставруватися державою.

Засновником мурованого храму в Язловці став польський шляхтич Миколай Язловецький. Архітектор храму невідомий, однак стиль — готика та ренесанс. Нині костел перебуває в стані руїни, хоча має статус пам’ятки національного значення.

Каплиця-усипальниця баронів Блажовських раніше мала чотири вежі, центральну вежу з тесаного каміння, вікна з кольоровим склом. Нині майже усього цього немає.

Крім того у містечку є ще дві визначні архітектурні пам’ятки, що претендують на реставрацію та реконструкцію: Язловецький замок та Язловецький палац.

Маєток Остен-Сакенів (Мироцьке, Київська область)

Руїни величного маєтку, що не занесені в державні та охоронні реєстри. Маєток-палац, зведений у першій половині 19 століття, був подаровий графу Карлу Сакену. Пізніше кілька разів перепроданий.

Комплекс маєтку складався з палацу та двох дерев’яних будинків у парку з фруктовими деревами. Після пожежі у 2000 році майже все майно вигоріло, з тих пір палац не відновлювали. Він продовжує руйнуватися та страждати від туристів, що вилазять на руїни задля фото.

Обсерваторія Білий Слон (гора Піп Іван, Івано-Франківська область)

Астрономічна і метеорологічна обсерваторія на вершині гори Піп Іван. Є найвище розташованою спорудою в Україні. Побудована в 1938 році поляками. Після Другої світової війни споруда занепала.

Від 2012 року почалися роботи з реконструкції обсерваторії.

Собор Успіння Пресвятої Богородиці (Лиманське, Одеська область)

Трагічна історія храму німецького поселення Зельц. Храм був побудований німцями-переселенцями в 1901 році. Тривалий час він був найбільшим католицьким костелом півдня України.

Прототипом для побудови став храм Зальцбурга. Вівтар виготовили на замовлення в Австрії. Влада СРСР перетворила пам’ятку архітектури на сільський клуб, а пізніше закрила храм, що породило початок занедбання споруди.

Собор десятки років потребує реставрації.

Костел Успіння Діви Марії (Буденець, Чернівецька область)

Село Буденець розташоване неподалік кордону з Румунією. Тут мальовнича природа та є архітектурні давні пам’ятки. Костел Успіння Діви Марії звели у 1891 році на кошти родини баронів де Петріно.

Після приєднання Буковини до СРСР костел почав занепадати, служіння там проводилися раз на рік — на престольне свято. У 1994 храм повернули вірянам та провели реставрацію.

Але з часом храм став потребувати уваги держави та небайдужих. Ліс навколо пам’ятки вирубують.

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