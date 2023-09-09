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Заброшенное многовековое наследие. Подборка замков и костелов Украины, которые требуют реставрации

Анастасия Грубрина, редактор сайта 09 сентября 2023, 19:00
Занедбані костели та замки України: пам’ятки, що потребують реставрації
Фото: Depositphotos

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