Заброшенное многовековое наследие. Подборка замков и костелов Украины, которые требуют реставрации

Войны, мир, революции, таинственные истории и легенды, чьи-то счастливые и трагические судьбы — все это осталось нам, потомкам, в виде архитектуры прошлых веков.

Величественные замки, аутентичные костелы и усадьбы, которые должны были бы привлекать внимание тысяч туристов со всего мира — сейчас заброшены, а где-то и вовсе разрушены. В нашей первой подборке мы расскажем о семи заброшенных костелах и замках Украины.

Вікна-новини направили запрос в Министерство культуры и информационной политики о финансировании, планах государства по реставрации и реконструкции памятников.

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Заброшенные достопримечательности Украины: костёлы и замки, нуждающиеся в реставрации

Беречь то, что имеем — очень важно. Украина пытается следовать примеру европейских государств, что особенно актуально в состоянии войны. Однако это получается не везде, ведь одной из сильнейших черт Европы является величественная и древняя архитектура.

Украина богата выдающимися достопримечательностями, не все они расположены в Киеве, Львове или Одессе. Мы забываем о сотнях сооружений, дворцах, часовнях в разных уголках Украины. А они продолжают ждать спасения и реконструкции.

На самом деле их десятки, если не сотни. Больше всего — во Львовской области. Они годами, а то и веками стоят опустошенные, разграбленные, разбитые. Во время войны, когда мы должны беречь свою идентичность, историю и все, что имеем, самое время уделить внимание и забытой архитектуре.

Часовня Матери Божьей Королевы Короны Польской (Кугаев, Львовская область)

В селе Кугаев Львовской области сразу несколько заброшенных памятников — часовня и местная церковь Богоявления Господня. Церковь является памятником архитектуры национального значения, кугаевчане ведут за нее борьбу.

Активная деятельность небезразличных привела к тендеру на реставрацию. Работы должны закончиться к началу 2025 года.

А вот касательно часовни Матери Божьей Королевы Короны Польской, которая находится в состоянии руины, ситуация значительно хуже. Она датирована 1913 годом, крыша провалилась, внутри все поросло зарослями, живут птицы. Часовня нуждается в немедленной реставрации.

Червоногородский замок и руины усыпальницы Понинских (Нырков, Тернопольская область)

Червоногородский замок расположен возле сел Нырков и Нагоряны в Залещицком районе Тернопольской области. Руины, оставшиеся от замка, а позже дворца, можно найти в урочище Червоном.

Архитектором постройки был львовянин армянского происхождения Юлиан Захаревич. Замок построен в стиле классицизма. До Первой мировой войны замок имел террасу в итальянском стиле, колоннаду из шести колонн, был окружен ландшафтным парком с фонтаном.

Сейчас он разрушается, ведь памятник давно нуждается в реставрации. На сегодня можно увидеть только то, что осталось от двух башен.

Недалеко от руин Червоногородского замка расположена усыпальница Понинских — точнее ее руины. Князь Кароль Понинский был владельцем городка Червоногруд. Провинция тогда принадлежала Австрийской империи.

Жена князя Гелена Понинская пережила всех своих наследников и основала семейную усыпальницу. Скульптором стал датчанин Бертель Торвальдсен. Достопримечательность находится в заброшенном состоянии. Рядом в таком же состоянии есть костёл.

Часовня Блажовских и Доминиканский костёл (Язловец, Львовская область)

Еще одна подборка заброшенных архитектурных построек в одном селе. Язловец Львовской области богат культовыми сооружениями. Они местного и национального значения и должны были бы охраняться и реставрироваться государством.

Основателем каменного храма в Язловце стал польский шляхтич Николай Язловецкий. Архитектор храма неизвестен, однако стиль — готика и ренессанс. Сейчас костел находится в состоянии руины, хотя имеет статус памятника национального значения.

Часовня-усыпальница баронов Блажовских раньше имела четыре башни, центральную башню из тесаных камней, окна с цветным стеклом. Сейчас почти всего этого нет.

Кроме того, в городке есть еще две достопримечательности, которые претендуют на реставрацию и реконструкцию: Язловецкий замок и Язловецкий дворец.

Имение Остен-Сакенов (Мироцкое, Киевская область)

Развалины величественного имения, не занесенные в государственные и охранные реестры. Имение-дворец, возведенное в первой половине 19 века, было подарено графу Карлу Сакену. Позже его несколько раз перепродали.

Комплекс имения состоял из дворца и двух деревянных домов в парке с фруктовыми деревьями. После пожара в 2000 году почти все имущество выгорело, с тех пор дворец не восстанавливался. Он продолжает разрушаться и страдать от туристов, которые вылезают на руины ради фото.

Обсерватория Белый Слон (гора Поп-Иван, Ивано-Франковская область)

Астрономическая и метеорологическая обсерватория на вершине горы Поп-Иван. Является наиболее высоко расположенным сооружением в Украине. Построена в 1938 году поляками. После Второй мировой войны сооружение пришло в упадок.

С 2012 года начались работы по реконструкции обсерватории.

Собор Успения Пресвятой Богородицы (Лиманское, Одесская область)

Трагическая история храма немецкого поселения Зельц. Храм был построен немцами-переселенцами в 1901 году. Долгое время он был самым большим католическим костелом юга Украины.

Прототипом для постройки стал храм Зальцбурга. Алтарь изготовили по заказу в Австрии. Власти СССР превратили памятник архитектуры в сельский клуб, а позже закрыли храм, что породило начало разрушения сооружения.

Собор десятки лет нуждается в реставрации.

Костёл Успения Девы Марии (Буденец, Черновицкая область)

Село Буденец расположено недалеко от границы с Румынией. Здесь живописная природа и есть древние архитектурные памятники. Костел Успения Девы Марии построили в 1891 году на средства семьи баронов де Петрино.

После присоединения Буковины к СССР костел начал приходить в упадок, служения там проводились раз в год — на престольный праздник. В 1994 году храм вернули верующим и провели реставрацию.

Но со временем храм стал требовать внимания государства и неравнодушных. Лес вокруг памятника архитектуры вырубают.

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