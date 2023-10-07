Спадок, який ми втрачаємо щодня. Пам’ятки та костели в Україні, що потребують негайної реставрації

Війна підсвічує проблеми, на які не звертали уваги десятиліттями. Однією з таких є кількість зруйнованих або занедбаних пам’яток архітектури в Україні. Звісно, хтось може застосувати для цього вислів “не на часі”, однак берегти наше минуле та ідентичність заради майбутнього — завжди на часі.

Значна частина українських пам’яток архітектури після Другої світової була використана радянською владою для створення сховищ, складів та за іншими призначеннями. А після відновлення незалежності про деякі з них забули.

Ці місця могли б приваблювати сотні тисяч туристів з усього світу, адже кожне з них унікальне, має свою історію, однак досі не має шансу на реставрацію.

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Занедбані пам’ятки України: костели та маєтки, які потребують реставрації

У попередньому матеріалі ми розповіли про сім пам’яток архітектури, які потребують негайної реставрації або реконструкції. Вікна-новини надіслали запит у Міністерство культури та інформаційної політики щодо планів на фінансування або відновлення пам’яток, проте офіційної відповіді так і не отримали.

Ми продовжуємо розповідати про пам’ятки архітектури в Україні — де вони розташовані, яка їхня історія та в якому вони стані.

Каплиця-усипальниця Підгорських (Антонів, Київська область)

Це єдина пам’ятка такого типу в Україні. Зведена у формі зикурату понад 200 років тому. Вона має багато назв, серед яких піраміда Вавилон, костел-усипальниця. Насправді це родинна усипальниця князів Підгорських.

Її звели у 1810 році, хоча споруда понад 13 років має статус щойно виявленої пам’ятки архітектури місцевого значення. Такий вид споруди нетиповий для України, адже це стиль вавилонської, ассирійської, шумерської культур, датованих до нашої ери.

Каплиця-усипальниця у занедбаному стані, внутрішнє оздоблення втрачене, але частково збереглося зовнішнє. Також тут є крипта, вона порожня.

Костел Матері Божої Неустанної Помочі (Сороцьке, Тернопільська область)

Костел у селищі Сороцьке Тернопільської області не визнаний пам’яткою архітектури. Однак тисячі туристів так не думають. Попри занедбаний стан, ще є можливість відновити костел.

Споруду звели у 1902-1907 рр. коштом графа Міхала-Віктора Баворовського, адже місцевість належала йому. Це був проект архітектора Міхала Ковальчука. Служби в костелі проводили до 1944 року.

Влада СРСР облаштувала тут сховище зерна, після чого костел пережив кілька пожеж. Мешканці села власними силами подають костел на різноманітні гранти, про що розповів староста села Юрій Сагайдак.

Спершу Тернопільський обласний центр пам’яток охорони досліджень має провести дослідження, скласти історичну довідку, облікову документацію. Лише після цього можна буде надати костелу статусу щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Костел Святого Антонія та монастир бернардинців (Гвіздець, Івано-Франківська область)

Комплекс споруд у селищі міського типу Гвіздець, що на Івано-Франківщині. Костел та монастир були побудовані впродовж 1721—1735 рр. Костел, келії, барокова дзвіниця перебувають у незадовільному стані, потребують реставрації.

Фундатором костелу став галицький підчаший Прокоп з Гвіздця. А після відновлення споруди нею опікувався князь Михайло Пузина. До початку 19 століття в костелі завжди проводили активні реставраційні та ремонтні роботи.

Однак після поділу земель під час Другої світової війни, радянська влада зробила з костелу склад для зберігання цементу, лікарню, школу тощо. У 1991 році споруду віддали римо-католицькій громаді.

Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Білий Камінь, Львівська область)

Культова споруда та колишній парафіяльний костел на Львівщині, селища Білий Камінь. Перебуває у стані руїни, був побудований у стилі бароко у 17 столітті.

Під час нападів татар та турків у 17 столітті костел зазнав руйнацій, після чого був відбудований краківським каштеляном Янушем Антонієм Вишневецьким. На початку 20 століття будівлю оновили. Після Другої світової війни костел перетворили на комору колгоспу.

У 1963 році костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії став пам’яткою архітектури, отримав охоронний № 430. Після ремонту у 1980-1990 роках костел відвідали тисячі туристів, однак від 1996 року костел руйнується, він розграбований та з обваленим дахом.

Садиба Штамма (Буча, Київська область)

Історична будівля, розташована у Бучі, витримала навіть окупацію росіян у 2022. Садибі понад 100 років, бучани розповідають, що в ній зосереджувалися російські окупанти під час захоплення міста.

Маєток побудував у 1909 році інженер залізниці Євген Штамм. Будівля у неороманському стилі. У 2004 році у маєтку сталася пожежа, після цього жодних ремонтних робіт не проводилося.

Бучанська окружна прокуратура через рішення суду зобов’язала власника садиби, Київську міську раду, укласти охоронний договір з органом охорони культурної спадщини, — пишуть на сайті Бучанської міськради.

Тепер бучани сподіваються та чекають на відбудову садиби Штамма. У березні 2023 про пошук фінансів написали на сторінці міськради.

Маєток фон Мекк (Копилів, Київська область)

Історичний комплекс, який розташований у селі Копилів Київської області на річці Бучанка. До складу комплексу входили панський будинок, господарські будівлі, парк, економії.

Виконаний у модерному стилі, але перебуває в аварійному та закинутому стані. Відомо, що в маєтку колись проживав композитор Петро Ілліч Чайковський. Барон фон Мекк придбав землю, де і побудував маєток.

Пізніше його націоналізували, він був штабом німців під час Другої світової, військовим шпиталем. Після Другої світової війни тут облаштовували і музичну школу, і лікарню, і сільську раду.

Будівля внесена до Державного реєстру архітектурних пам’яток національного значення. Реконструкція мала відбутися до Євро-2012, однак цього не сталося.

Костел Святого Михайла (Стара Сіль, Львівська область)

Це пам’ятка архітектури бароко 17 століття у селищі Стара Сіль Львівської області. Цегляний костел з барельєфом із зображенням Архангела Михаїла. Перша згадка про храм на цьому місті сягнула 14 століття.

Костел було зруйновано та відбудовано кілька разів, у тому числі під час національно-визвольного українського повстання під керівництвом Богдана Хмельницького, Першої світової.

На початку 21 століття костел повернули вірянам, за їхні кошти проводять реставраційні роботи. У 2022 році пам’яткоохоронний фонд Pro Monumentis Republica у співфінансуванні з Мінкультом та Національної спадщини Республіки Польщі розпочали виконання робіт.

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