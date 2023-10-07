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Наследство, которое мы теряем каждый день. Достопримечательности Украины, требующие немедленной реставрации

Анастасия Грубрина, редактор сайта 07 октября 2023, 18:00
Занедбані пам’ятки України: костели та маєтки, які потребують реставрації
Фото: Instagram, Facebook

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