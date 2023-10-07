Наследство, которое мы теряем каждый день. Достопримечательности Украины, требующие немедленной реставрации

Война подсвечивает проблемы, на которые не обращали внимания десятилетиями. Одной из таких является количество разрушенных или заброшенных памятников архитектуры в Украине. Конечно, кто-то может применить для этого выражение “не ко времени”, однако беречь наше прошлое и идентичность ради будущего — всегда актуально.

Значительная часть украинских памятников архитектуры после Второй мировой была использована советской властью для создания хранилищ, складов и для других назначений. А после восстановления независимости о некоторых из них забыли.

Эти места могли бы привлекать сотни тысяч туристов со всего мира, ведь каждое из них уникально, имеет свою историю, однако до сих пор не имеет шанса на реставрацию.

Сейчас также смотрят

Заброшенные достопримечательности Украины: костелы и имения, нуждающиеся в реставрации

В предыдущем материале мы рассказали о семи достопримечательностях архитектуры, которые нуждаются в немедленной реставрации или реконструкции.

Вікна-Новини направили запрос в Министерство культуры и информационной политики относительно планов на финансирование или восстановление памятников, однако официального ответа так и не получили.

Мы продолжаем рассказывать о памятниках архитектуры в Украине — где они расположены, какова их история и в каком они состоянии.

Часовня-усыпальница Подгорских (Антонов, Киевская область)

Это единственный памятник такого типа в Украине. Возведен в форме зиккурата более 200 лет назад. Он имеет много названий, среди которых пирамида Вавилон, костёл-усыпальница. На самом деле это семейная усыпальница князей Подгорских.

Ее построили в 1810 году, хотя сооружение более 13 лет имеет статус только что обнаруженного памятника архитектуры местного значения. Такой вид сооружения нетипичен для Украины, ведь это стиль вавилонской, ассирийской, шумерской культур, датируемых до нашей эры.

Часовня-усыпальница сейчас в заброшенном состоянии, внутренняя отделка потеряна, но частично сохранилась внешняя. Также здесь есть крипта, она пустая.

Костёл Матери Божией Неустанной Помощи (Сороцкое, Тернопольская область)

Костел в поселке Сороцкое Тернопольской области не признан памятником архитектуры. Однако тысячи туристов так не думают. Несмотря на запущенное состояние, есть возможность восстановить костел.

Сооружение построили в 1902-1907 годах на деньги графа Михала-Виктора Баворовского, ведь местность принадлежала ему. Это был проект архитектора Михала Ковальчука. Службы в костеле проводили до 1944 года.

Власти СССР обустроили здесь хранилище зерна, после чего костёл пережил несколько пожаров. Жители села сами подают костел на различные гранты, о чем рассказал староста села Юрий Сагайдак.

Сначала Тернопольский областной центр памятников охраны исследований должен провести исследования, составить историческую справку, учетную документацию. Только после этого можно будет предоставить костелу статус только что выявленного объекта культурного наследия.

Костёл Святого Антония и монастырь бернардинцев (Гвоздец, Ивано-Франковская область)

Комплекс сооружений в поселке городского типа Гвоздец Ивано-Франковской области. Костел и монастырь были построены на протяжении 1721—1735 годов. Костел, кельи, барочная колокольня находятся в неудовлетворительном состоянии, нуждаются в реставрации.

Основателем костела стал галицкий подчаший Прокоп из Гвоздца. А после восстановления сооружением опекался князь Михаил Пузина. До начала 19 века в костеле всегда проводились активные реставрационные и ремонтные работы.

Однако после раздела земель во время Второй мировой войны советская власть сделала из костела склад для хранения цемента, больницу, школу и так далее. В 1991 году постройку отдали римско-католической общине.

Костёл Успения Пресвятой Девы Марии (Белый Камень, Львовская область)

Культовое сооружение и бывший приходский костёл во Львовской области, поселке Белый Камень. Находится в состоянии руины, был построен в стиле барокко в 17 веке.

Во время нападений татар и турок в 17 веке костел был разрушен, после чего отстроен краковским каштеляном Янушем Антонием Вишневецким. В начале 20 века здание обновили. После Второй мировой войны костел превратили в склад колхоза.

В 1963 году костел Успения Пресвятой Девы Марии стал памятником архитектуры, получил охранный № 430. После ремонта в 1980-1990 годах костел посетили тысячи туристов, однако с 1996 года костел разрушается, он разграблен и с обрушенной крышей.

Усадьба Штамма (Буча, Киевская область)

Историческое здание, расположенное в Буче, выдержало даже оккупацию россиян в 2022 году. Усадьбе более 100 лет, бучане рассказывают, что в ней сосредотачивались российские оккупанты во время захвата города.

Имение построил в 1909 году инженер железной дороги Евгений Штамм. Здание в неороманском стиле. В 2004 году в имении случился пожар, после этого никаких ремонтных работ не проводилось.

Бучанская окружная прокуратура через решение суда обязала владельца усадьбы, Киевский городской совет, заключить охранный договор с органом охраны культурного наследия, — пишут на сайте Бучанского горсовета.

Теперь бучане надеются и ждут восстановления усадьбы Штамма. В марте 2023 года о поиске финансов написали на странице горсовета.

Имение фон Мекк (Копылов, Киевская область)

Исторический комплекс, расположенный в селе Копылов Киевской области на реке Бучанка. В состав комплекса входили барский дом, хозяйственные постройки, парк, экономии.

Выполнен в современном стиле, но находится в аварийном и заброшенном состоянии. Известно, что в имении когда-то проживал композитор Петр Ильич Чайковский. Барон фон Мекк приобрел землю, где и построил имение.

Позже его национализировали, он являлся штабом немцев во время Второй мировой, военным госпиталем. После Второй мировой войны здесь обустраивали и музыкальную школу, и больницу, и сельский совет.

Здание внесено в Государственный реестр архитектурных памятников национального значения. Реконструкция должна была состояться к Евро-2012, однако этого не произошло.

Костёл Святого Михаила (Старая Соль, Львовская область)

Это памятник архитектуры барокко 17 века в поселке Старая Соль Львовской области. Кирпичный костёл с барельефом с изображением Архангела Михаила. Первое упоминание о храме на этом месте достигло 14 века.

Костел был разрушен и восстановлен несколько раз, в том числе во время национально-освободительного украинского восстания под руководством Богдана Хмельницкого, Первой мировой.

В начале 21 века костел вернули верующим, за их деньги проводят реставрационные работы. В 2022 году памятникоохранный фонд Pro Monumentis Republica в софинансировании с Минкультом и Национального наследия Республики Польши приступили к выполнению работ.

Ранее мы говорили, какие туристические места в мире под угрозой исчезновения.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.