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Забываем о своем достоянии? Подборка памятников архитектуры Украины, которые разрушаются каждый день

Анастасия Грубрина, редактор сайта 15 октября 2023, 12:00
Занедбані пам’ятки архітектури: добірка по Україні
Фото: Instagram

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