Забываем о своем достоянии? Подборка памятников архитектуры Украины, которые разрушаются каждый день

Украина каждый день борется за свое будущее, но если забывать и терять прошлое — двигаться вперед будет труднее. Во времена, когда враг пытается отрицать нашу идентичность и историю, нужно делать все для того, чтобы ее беречь.

Архитектура и величественные достопримечательности — то, что десятилетиями, а иногда даже веками требует внимания людей и государства. В подборке наших материалов мы рассказываем о заброшенных и разрушенных памятниках архитектуры Украины.

Заброшенные памятники архитектуры: подборка по Украине

В третьей подборке мы расскажем о костелах, дворце и замке, которые находятся либо в разрушенном, либо в полуразрушенном состоянии.

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Вікна-Новини направили запрос в Министерство культуры и информационной политики о финансировании, планах государства по реставрации или реконструкции памятников, но ответа пока не получили.

Поэтому мы продолжаем знакомить людей и местную власть с вызовами и потребностями, на которые нужно реагировать, чтобы не потерять то, что у нас есть.

Костёл Святой Троицы (Соколовка, Львовская область)

В селе Соколовка Жидачевского района Львовской области расположен костёл Святой Троицы. Его построили в конце 16 века. Костел не занесен ни в какие списки памятников архитектуры.

От оборонительного костела остались руины, раньше здесь был и двор с небольшим замком. Первоначальный вид костела неизвестен, ведь подробных описательных упоминаний о нем нет. Нынешние руины — результат одной из перестроек.

С 1944 года в костеле не велись богослужения, он начал приходить в упадок. Советские власти использовали здание для хранения минеральных удобрений. Наибольший упадок костел испытал в годы независимости Украины.

Костёл Непорочного Зачатия Девы Марии (Толстое, Тернопольская область)

Село Толстое расположено на левом берегу реки Гнилой в Гусятинском районе. Поселение древнее, ведь упоминания о нем датированы 15 веком. Краковский каштелян Адам Николай Сенявский построил здесь костёл в стиле барокко.

Последний настоятель покинул костел в 1945 году. Советские власти использовали здание для хранения зерна, а затем химических удобрений. В 1991 году здесь в последний раз проводились ремонтные работы.

Таракановский форт (Тараканов, Ровенская область)

Таракановский форт или Дубенский форт расположен недалеко от села Тараканов. Он был построен для обороны и усиления границ в 19 веке. Систему линий обороны разработал Эдуард Тотлебен.

Форт должен был прикрывать Дубно и участок железной дороги Львов — Киев. Крепость была хорошо построена и оснащена всем необходимым. Восстание солдат в 1905 году превратило форт в тюрьму.

Значительных разрушений Таракановский форт потерпел во время Первой мировой войны. Вторая мировая обошла здание, поэтому в советское время здесь был отдел НКВД. Из-за высокой влажности превратить в склады форт не получилось, поэтому он стал приходить в упадок.

Таракановский форт находится на балансе Министерства обороны Украины, здание находится в разрушенном и аварийном состоянии.

Дворец Браницких или усадьба Залесского (Рудое Село, Киевская область)

Памятник архитектуры в стиле палладианства, построенный в конце 18 века. Расположен дворец в Рудом Селе Киевской области. Комплекс состоял из дворца, конюшни, кухни, оранжереи, ворот.

Сейчас дворец находится в состоянии руины. Но на самом деле он был построен для Станислава Залесского. Имение было передано родственникам семьи. Последней владелицей дворца была София Жевуская со стороны семьи Потоцких.

В советское время дворец конфисковали, использовали для нужд колхоза. Он страдал от пожаров, после чего его не восстанавливали.

Руины костёла (Скварява, Львовская область)

Село Скварява, которое ранее называлось Шкварява, упоминается в летописях еще в 14 веке. Сейчас там проживает около тысячи человек. В начале 20 века верующие латинского обряда приступили к строительству костела.

Костел строили на деньги неравнодушных и меценатов. До времен СССР здесь проводили богослужения, а количество верующих постоянно росло. Во время СССР костел использовался как хозяйственное помещение.

Сейчас костёл в состоянии руины.

Костёл Святого Марка (Варяж, Львовская область)

Бывшее культовое сооружение, которое длительное время находится в состоянии разрушения. Это малоизвестный храм времен раннего барокко, который расположен в селе Варяж Львовской области. Построен в 17 веке.

Внесен в реестр памятников архитектуры национального значения под охранным номером 495. Архитектором здания стал Войцех Ленартович. Основателем комплекса считается местный магнат Марек Матчинский.

До сегодняшнего дня сохранились фрески, датированные 1810 годом.

Подгорецкий замок (Подгорцы, Львовская область)

Подгорецкий замок или дворец в Подгорцах — один из самых известных, но заброшенных памятников Львовской области. Это произведение в стиле позднего ренессанса и барокко. Дворец был построен в 1635-1640 гг. по указанию коронного гетмана Станислава Конецпольского.

Современный вид дворец приобрел после реконструкции в 1720-х годах. На углах замка расположены пятиконечные бастионы, а сам замок — квадратный. Во время Первой мировой дворец разграбила российская армия, а во время Второй мировой он пострадал еще больше.

С 1949 до времен независимости здесь был санаторий для людей, больных туберкулезом. Позже Подгорецкий замок передали Львовской галерее искусств. Деньги на реставрации собирают волонтеры, проводят их своми силами.

Раньше мы рассказывали о еще одной подборке достопримечательностей, которых не жалеет время.

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