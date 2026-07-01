День слідчого 1 липня 2026: історія дати і що побажати у професійне свято

1 липня в Україні відзначають День слідчого або День слідства — професійне свято людей, які першими беруться за найскладніші кримінальні справи, збирають докази та відновлюють хронологію злочинів.

Про історію свята і сучасні виклики слідчих, а також привітання до професійного свята — у матеріалі.

День слідства 2026 в Україні

День слідства в Україні запровадили у 1998 році, щоб відзначити внесок слідчих у роботу правоохоронної системи. Однак за останні три роки їхня професія кардинально змінилася.

Після початку повномасштабної війни слідчим довелося працювати не лише з традиційною злочинністю.

Тепер слідчі документують воєнні злочини російських військових, збирають докази збройної агресії РФ, встановлюють осіб, причетних до окупації українських територій, а також розшукують і арештовують російські активи.

Вони викривають схеми розкрадання коштів Міноборони, фіктивних волонтерів, шахрайські кол-центри, незаконний продаж зброї та наркотиків.

Не менш гучними залишаються й антикорупційні розслідування.

Останніми роками суспільство уважно стежить за справами щодо ймовірних зловживань у державних закупівлях, енергетиці та оборонній сфері.

Окремий напрямок — розслідування корупції в ТЦК та військово-лікарських комісіях, де посадовців підозрюють у видачі фальшивих довідок про непридатність до служби.

Усе це робить професію слідчого однією з найскладніших і найвідповідальніших у сучасній Україні.

З Днем слідчого України: привітання в прозі

Вітаю з Днем слідчого України! Бажаю витримки, мудрих рішень, професійних успіхів і справедливості в кожній справі. Нехай робота приносить повагу та заслужене визнання.

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З Днем слідчого України! Нехай кожне розслідування завершується успіхом, а правда завжди перемагає. Міцного здоров’я, сил і мирного неба!

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Щиро вітаю з професійним святом! Бажаю впевненості, наснаги, надійних колег і спокою вдома. Нехай удача супроводжує в усіх починаннях.

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Зі святом! Нехай ваша праця завжди буде гідно оцінена, а кожен день приносить нові перемоги, добрі новини та віру у власні сили.

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Вітаю з Днем слідства! Бажаю міцного здоров’я, витримки, професійного зростання та якнайбільше успішно завершених справ. Нехай поруч завжди будуть підтримка й надійні люди.

Джерело фото: Національна поліція України.

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