День слідчого 1 липня 2026: історія дати і що побажати у професійне свято

1 липня в Україні відзначають День слідчого або День слідства — професійне свято людей, які першими беруться за найскладніші кримінальні справи, збирають докази та відновлюють хронологію злочинів.
Про історію свята і сучасні виклики слідчих, а також привітання до професійного свята — у матеріалі.
День слідства 2026 в Україні
День слідства в Україні запровадили у 1998 році, щоб відзначити внесок слідчих у роботу правоохоронної системи. Однак за останні три роки їхня професія кардинально змінилася.
Після початку повномасштабної війни слідчим довелося працювати не лише з традиційною злочинністю.
Тепер слідчі документують воєнні злочини російських військових, збирають докази збройної агресії РФ, встановлюють осіб, причетних до окупації українських територій, а також розшукують і арештовують російські активи.
Вони викривають схеми розкрадання коштів Міноборони, фіктивних волонтерів, шахрайські кол-центри, незаконний продаж зброї та наркотиків.
Не менш гучними залишаються й антикорупційні розслідування.
Останніми роками суспільство уважно стежить за справами щодо ймовірних зловживань у державних закупівлях, енергетиці та оборонній сфері.
Окремий напрямок — розслідування корупції в ТЦК та військово-лікарських комісіях, де посадовців підозрюють у видачі фальшивих довідок про непридатність до служби.
Усе це робить професію слідчого однією з найскладніших і найвідповідальніших у сучасній Україні.
З Днем слідчого України: привітання в прозі
Вітаю з Днем слідчого України! Бажаю витримки, мудрих рішень, професійних успіхів і справедливості в кожній справі. Нехай робота приносить повагу та заслужене визнання.
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З Днем слідчого України! Нехай кожне розслідування завершується успіхом, а правда завжди перемагає. Міцного здоров’я, сил і мирного неба!
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Щиро вітаю з професійним святом! Бажаю впевненості, наснаги, надійних колег і спокою вдома. Нехай удача супроводжує в усіх починаннях.
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Зі святом! Нехай ваша праця завжди буде гідно оцінена, а кожен день приносить нові перемоги, добрі новини та віру у власні сили.
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Вітаю з Днем слідства! Бажаю міцного здоров’я, витримки, професійного зростання та якнайбільше успішно завершених справ. Нехай поруч завжди будуть підтримка й надійні люди.
Джерело фото: Національна поліція України.
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