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У Києві з 1 липня запроваджують послугу тимчасового відпочинку для батьків дітей з інвалідністю

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Червня 2026, 12:00 3 хв.
Соціальна відпустка для батьків: новий проєкт у Києві
Фото Pexels

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