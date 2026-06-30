У Києві з 1 липня запроваджують послугу тимчасового відпочинку для батьків дітей з інвалідністю

У столиці з першого липня запускають важливий соціальний проєкт, який допоможе батькам дітей з інвалідністю отримати довгоочікуваний перепочинок. Нова послуга тимчасового відпочинку запрацює на базі Київського міського центру надання соціальних послуг. Про це пише Киівська міська рада.

Хто зможе скористатися пілотним проєктом у Пущі-Водиці

Як зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда, щоденна турбота про дитину, яка потребує постійної уваги, вимагає величезного ресурсу, і часто у батьків просто не залишається часу на власне лікування чи вирішення юридичних справ. Саме тому місто вирішило запровадити таку форму підтримки, аби дати можливість дорослим відновити сили, поки їхні діти перебувають під професійним наглядом.

Програма передбачає, що діти зможуть перебувати в спеціалізованому закладі від трьох до тридцяти днів на рік. На пілотному етапі послуга буде доступна для родин, які виховують дітей віком від дев’яти до чотирнадцяти років. Це дозволить організаторам вивчити реальний попит і за потреби розширити програму в майбутньому.

Увесь цей час із вихованцями працюватимуть фахівці, які забезпечать не лише догляд і допомогу в побуті, а й цікаве дозвілля, розвиткові заняття та дотримання звичного розпорядку дня. Послуга надаватиметься стаціонарно за принципом дитячого табору в Пущі-Водиці, де облаштовані безпечні та комфортні умови для одночасного перебування дванадцяти дітей.

Як підготувати документи для отримання послуги

Варто зауважити, що ця ініціатива стала можливою завдяки співпраці столичної влади з ЮНІСЕФ та за підтримки уряду Німеччини через банк KfW. Партнерами проєкту також виступили Українська мережа за права дитини та громадська організація Соціальна Синергія.

Марина Хонда наголосила, що такий сервіс є інвестицією в добробут усієї родини, оскільки дозволяє батькам бодай ненадовго зняти з себе вантаж безперервної відповідальності.

Для того щоб скористатися послугою, необхідно підготувати пакет документів. До нього входять заява від батьків або опікунів, копії паспортів та свідоцтва про народження дитини, а також ідентифікаційні коди.

Окрему увагу слід приділити медичній документації, зокрема знадобляться висновок про інвалідність, індивідуальна програма реабілітації та виписка з амбулаторної карти за формою номер 027/о.

Крім того, перед самим заїздом потрібно отримати довідку про епідемічне оточення, яка діє лише три дні, та підтвердження відсутності протипоказань для перебування в колективі. Родини зі статусом ВПО мають додатково надати відповідну довідку.

Отримати детальну консультацію щодо оформлення документів можна безпосередньо у Київському міському центрі надання соціальних послуг за номерами телефонів 044 500 75 82 або 044 450 91 66.

Також фахівці приймають громадян за адресою вулиця Михайла Котельникова, 32/11. Фахівці центру готові надати вичерпну інформацію щодо кожного етапу реєстрації на послугу тимчасового відпочинку.

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