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В Киеве с 1 июля вводят услугу временного отдыха для родителей детей с инвалидностью

Юлия Хоменко, редактор сайта 30 июня 2026, 12:00 3 мин.
Социальный отпуск для родителей: новый проект в Киеве
Фото Pexels

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