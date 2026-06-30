В Киеве с 1 июля вводят услугу временного отдыха для родителей детей с инвалидностью

В столице с первого июля запускают важный социальный проект, который поможет родителям детей с инвалидностью получить долгожданную передышку. Новая услуга временного отдыха заработает на базе Киевского городского центра предоставления социальных услуг. Об этом пишет Киевский городской совет.

Кто сможет воспользоваться пилотным проектом в Пуще-Водице

Как отметила заместитель главы КГГА Марина Хонда, ежедневная забота о ребенке, который нуждается в постоянном внимании, требует огромного ресурса, и часто у родителей просто не остается времени на собственное лечение или решение юридических дел. Именно поэтому город решил ввести такую форму поддержки, чтобы дать возможность взрослым восстановить силы, пока их дети находятся под профессиональным присмотром.

Программа предусматривает, что дети смогут находиться в специализированном учреждении от трех до тридцати дней в году. На пилотном этапе услуга будет доступна для семей, воспитывающих детей в возрасте от девяти до четырнадцати лет. Это позволит организаторам изучить реальный спрос и при необходимости расширить программу в будущем.

Все это время с воспитанниками будут работать специалисты, которые обеспечат не только уход и помощь в быту, но и интересный досуг, развивающие занятия и соблюдение привычного распорядка дня. Услуга будет предоставляться стационарно по принципу детского лагеря в Пуще-Водице, где обустроены безопасные и комфортные условия для одновременного пребывания двенадцати детей.

Как подготовить документы для получения услуги

Стоит заметить, что эта инициатива стала возможной благодаря сотрудничеству столичных властей с ЮНИСЕФ и при поддержке правительства Германии через банк KfW. Партнерами проекта также выступили Украинская сеть за права ребенка и общественная организация Социальная Синергия.

Марина Хонда подчеркнула, что такой сервис является инвестицией в благополучие всей семьи, поскольку позволяет родителям хотя бы ненадолго снять с себя груз непрерывной ответственности.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо подготовить пакет документов. В него входят заявление от родителей или опекунов, копии паспортов и свидетельства о рождении ребенка, а также идентификационные коды.

Особое внимание следует уделить медицинской документации, в частности понадобятся заключение об инвалидности, индивидуальная программа реабилитации и выписка из амбулаторной карты по форме номер 027/о.

Кроме того, перед самым заездом нужно получить справку об эпидемическом окружении, которая действует только три дня, и подтверждение отсутствия противопоказаний для пребывания в коллективе. Семьи со статусом ВПЛ должны дополнительно предоставить соответствующую справку.

Получить детальную консультацию по оформлению документов можно непосредственно в Киевском городском центре предоставления социальных услуг по номерам телефонов 044 500 75 82 или 044 450 91 66.

Также специалисты принимают граждан по адресу улица Михаила Котельникова, 32/11. Специалисты центра готовы предоставить исчерпывающую информацию по каждому этапу регистрации на услугу временного отдыха.

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