Забрали до ТЦК, доки дитина була в садку: у Кривому Розі мобілізували батька-одинака

У Кривому Розі розгорівся гучний скандал навколо мобілізації 34-річного чоловіка, який самостійно виховує п’ятирічну доньку. Поки батька доставляли до ТЦК, дитина залишалася у дитячому садку під опікою вихователів. Ситуація набула розголосу після втручання омбудсмена Дмитра Лубінця, проте у військовому комісаріаті запевняють: усе відбулося згідно із законом.

Лубінець про деталі затримання батька у Кривому Розі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив обурення діями посадовців. За його словами, дівчинка фактично опинилася у безпорадному стані, коли її єдиного опікуна забрали на службу.

— Наразі дівчинка залишилася по факту із чужою людиною — директоркою закладу! За наявною інформацією, чоловік двічі звертався щодо відстрочки, але отримав відмову, — повідомив Лубінець у своєму зверненні 30 червня.

Омбудсмен наголосив, що направив запити до профільних служб та ТЦК, щоб з’ясувати, чи не порушили права дитини та законність призову.

— У центрі таких історій завжди має бути не процедура і не формальність. Мобілізація є необхідною для країни, яка захищається. Але сила держави вимірюється не лише здатністю діяти швидко, а й здатністю бачити людину в кожному рішенні, — додав уповноважений.

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Позиція ТЦК: розбіжності в рішенні суду та порушення правил обліку

Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування оприлюднив свою версію подій. Там зазначають, що чоловік був порушником правил військового обліку. Йому надсилали повістку на 18 червня, але він не з’явився.

Замість особистого візиту чоловік надіслав заяву на відстрочку через ЦНАП 19 червня, додавши рішення суду про розірвання шлюбу від липня 2025 року. Проте саме цей документ став каменем спотикання.

— Питання, чому громадянин не надав рішення суду від 3 липня 2025 року аж до 19 червня 2026 року, — залишається відкритим. Таке рішення дійсно дає підстави на відстрочку. Проте, важливо зауважити, що після перевірки рішення суду через ЦНАП абзац “встановлено факт перебування неповнолітньої дитини на утриманні” був відсутній, — пояснили у ТЦК.

Військові стверджують, що у реєстрі за справою № 214/5012/24 йдеться лише про розірвання шлюбу, а не про одноосібне виховання дитини батьком.

— Факт того, що шлюб було розірвано, не встановлює того факту, що військовозобов’язаний виховує спільну з колишньою дружиною неповнолітню дитину самостійно. Тобто мати, так само як і батько, може і повинна виховувати їхню спільну дитину, — резюмували у відомстві.

29 червня чоловіка доставили до ТЦК, де військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби. Того ж дня він був мобілізований та направлений до військової частини. Наразі триває перевірка обставин того, як п’ятирічна дівчинка залишилася без піклування.

Батько знову вдома: резонанс допоміг повернути чоловіка до доньки

Після розголосу історії у ЗМІ та втручання правозахисників ситуація змінилася. Дмитро Лубінець повідомив, що донька знову з батьком.

— Завдяки суспільному резонансу та спільним зусиллям усіх небайдужих у Кривому Розі мобілізованого батька 5-річної дівчинки відпустили додому, — зазначив Лубінець.

Представник омбудсмена у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін особисто поспілкувався з чоловіком після його повернення. Батька відпустили з військової частини спеціально для того, щоб він міг вирішити всі питання щодо дитини та оформити належним чином необхідні документи для отримання офіційної відстрочки.

Наразі триває перевірка обставин, за яких дитина залишилася без піклування, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

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