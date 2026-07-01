Забрали в ТЦК, пока ребенок был в детсаду: в Кривом Роге мобилизовали отца-одиночку

В Кривом Роге разгорелся громкий скандал вокруг мобилизации 34-летнего мужчины, который самостоятельно воспитывает пятилетнюю дочь. Пока отца доставляли в ТЦК, ребенок оставался в детском саду под опекой воспитателей. Ситуация получила огласку после вмешательства омбудсмена Дмитрия Лубинца, однако в военном комиссариате уверяют: все произошло согласно закону.

Лубинец о деталях задержания отца в Кривом Роге

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил возмущение действиями должностных лиц. По его словам, девочка фактически оказалась в беспомощном состоянии, когда ее единственного опекуна забрали на службу.

— Сейчас девочка осталась по факту с чужим человеком — директором заведения! По имеющейся информации, мужчина дважды обращался по поводу отсрочки, но получил отказ, — сообщил Лубинец в своем обращении 30 июня.

Омбудсмен подчеркнул, что направил запросы в профильные службы и ТЦК, чтобы выяснить, не были ли нарушены права ребенка и законность призыва.

— В центре таких историй всегда должна быть не процедура и не формальность. Мобилизация необходима для страны, которая защищается. Но сила государства измеряется не только способностью действовать быстро, но и способностью видеть человека в каждом решении, — добавил уполномоченный.

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Позиция ТЦК: расхождения в решении суда и нарушение правил учета

Днепропетровский областной территориальный центр комплектования опубликувал свою версию событий. Там отмечают, что мужчина был нарушителем правил воинского учета. Ему присылали повестку на 18 июня, но он не явился.

Вместо личного визита мужчина направил заявление на отсрочку через ЦПАУ 19 июня, приложив решение суда о расторжении брака от июля 2025 года. Однако именно этот документ стал камнем преткновения.

— Вопрос, почему гражданин не предоставил решение суда от 3 июля 2025 года вплоть до 19 июня 2026 года — остается открытым. Такое решение действительно дает основания для отсрочки. Однако важно заметить, что после проверки решения суда через ЦПАУ абзац “установлен факт пребывания несовершеннолетнего ребенка на иждивении” отсутствовал, — пояснили в ТЦК.

Военные утверждают, что в реестре по делу № 214/5012/24 речь идет только о расторжении брака, а не о единоличном воспитании ребенка отцом.

— Факт того, что брак был расторгнут, не устанавливает того факта, что военнообязанный воспитывает общего с бывшей женой несовершеннолетнего ребенка самостоятельно. То есть мать, так же как и отец, может и должна воспитывать их общего ребенка, — резюмировали в ведомстве.

29 июня мужчину доставили в ТЦК, где военно-врачебная комиссия признала его годным к службе. В тот же день он был мобилизован и направлен в воинскую часть. В настоящее время продолжается проверка обстоятельств того, как пятилетняя девочка осталась без попечения.

Отец снова дома: резонанс помог вернуть мужчину к дочери

После огласки истории в СМИ и вмешательства правозащитников ситуация изменилась. Дмитрий Лубинец сообщил, что дочь снова с отцом.

— Благодаря общественному резонансу и общим усилиям всех неравнодушных в Кривом Роге мобилизованного отца 5-летней девочки отпустили домой, — отметил Лубинец.

Представитель омбудсмена в Днепропетровской области Алексей Урлаткин лично пообщался с мужчиной после его возвращения. Отца отпустили из воинской части специально для того, чтобы он мог решить все вопросы, касающиеся ребенка, и оформить должным образом необходимые документы для получения официальной отсрочки.

В настоящее время продолжается проверка обстоятельств, при которых ребенок остался без попечения, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

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