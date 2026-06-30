Знепритомніли після удару блискавки: на Волині постраждали четверо дітей та троє дорослих

Раптова літня гроза на Волині ледь не обернулася трагедією. Шквальний вітер та сильна злива пронеслися кількома районами області, залишивши по собі потрощене майно та, що найстрашніше, травмованих людей.

Найбільше лиха стихія наробила в селі Озеро на Ківерцівщині. Там просто біля місцевої водойми розряд блискавки вдарив у групу людей. Семеро осіб миттєво знепритомніли, причому четверо з них — це неповнолітні.

Удар блискавки біля озера: серед травмованих — четверо дітей

Як повідомляє поліція Волинської області, правоохоронці та медики прибули на місце події за лічені хвилини.

— В с. Озеро, на Ківерцівщині, поблизу водойми відбулось влучання блискавки. Внаслідок цього 7 людей знепритомніли, четверо з них – неповнолітні. На місце оперативно прибув наряд місцевої поліції та медики, людей ушпиталили. Поліцейські допомагали перенести людей у швидку, опитували свідків та фіксували наслідки, — зазначають у пресслужбі обласної поліції.

Наслідки буревію в інших районах області та у Львові

Дісталося від негоди й іншим громадам. Зокрема, у Луцькому та Ковельському районах патрульні отримали низку викликів через зірвані конструкції, пошкоджені приміщення та побиті автомобілі.

Гроза наробила страшної біди і в сусідніх регіонах. Зокрема, сильний шторм накрив Львів, де стихія теж ледь не забрала юне життя. Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, під час зливи від удару блискавки там серйозно постраждала дівчинка. Дитину терміново госпіталізували, наразі вона перебуває у реанімаційному відділенні.

Під час сильної грози у Львові шквальний вітер буквально виривав багатолітні дерева з корінням та зривав дахи з будинків.

Головне фото: поліція Волинської області.

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