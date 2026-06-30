Для тебе Новини

Знепритомніли після удару блискавки: на Волині постраждали четверо дітей та троє дорослих

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Червня 2026, 11:00 2 хв.
Семеро людей миттєво знепритомніли: наслідки страшного буревію та удару блискавки на Волині

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь