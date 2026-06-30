Упали в обморок после удара молнии: на Волыни пострадали четверо детей и трое взрослых

Внезапная летняя гроза на Волыни едва не обернулась трагедией. Шквальный ветер и сильный ливень пронеслись по нескольким районам области, оставив после себя поврежденное имущество и, что самое страшное, травмированных людей.

Больше всего бед стихия натворила в селе Озеро на Киверцовщине. Там прямо возле местного водоема разряд молнии ударил в группу людей. Семь человек мгновенно потеряли сознание, причем четверо из них — это несовершеннолетние.

Удар молнии возле озера: среди травмированных — четверо детей

Как сообщает полиция Волынской области, правоохранители и медики прибыли на место происшествия за считанные минуты.

— В с. Озеро на Киверцовщине вблизи водоема произошло попадание молнии. В результате этого 7 человек потеряли сознание, четверо из них – несовершеннолетние. На место оперативно прибыл наряд местной полиции и медики, людей госпитализировали. Полицейские помогали перенести людей в скорую, опрашивали свидетелей и фиксировали последствия, — отмечают в пресс-службе областной полиции.

Последствия урагана в других районах области и во Львове

Досталось от непогоды и другим общинам. В частности, в Луцком и Ковельском районах патрульные получили ряд вызовов из-за сорванных конструкций, поврежденных помещений и разбитых автомобилей.

Гроза натворила страшной беды и в соседних регионах. В частности, сильный шторм накрыл Львов, где стихия тоже едва не унесла юную жизнь. Как сообщил городской глава Львова Андрей Садовый, во время ливня от удара молнии там серьезно пострадала девочка. Ребенка срочно госпитализировали, сейчас она находится в реанимационном отделении.

Во время сильной грозы во Львове шквальный ветер буквально вырывал многолетние деревья с корнем и срывал крыши с домов.

Главное фото: полиция Волынской области.

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