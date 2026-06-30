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Упали в обморок после удара молнии: на Волыни пострадали четверо детей и трое взрослых

Юлия Хоменко, редактор сайта 30 июня 2026, 11:00 2 мин.
Семь человек мгновенно потеряли сознание: последствия страшного урагана и удара молнии на Волыни

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