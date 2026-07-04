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Почему первые два года жизни должны быть без гаджетов: исследование

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 июля 2026, 16:00 3 мин.
Почему ученые требуют убрать экраны от младенцев
Фото Pexels

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