Готуйся до зими смачно: запашна ікра з баклажанів

Сезон баклажанів вже скоро добігатиме кінця, однак зараз цей овоч особливо соковитий та запашний.

Щоб зберегти його ніжний смак до зими та не дати йому зіпсуватися в холодильнику, можна зробити ікру з баклажанів.

Ця закуска не потребує особливих продуктів, її приготування займає мінімум часу, а неперевершений смак та майстерне поєднання інгредієнтів передав відомий шеф Євген Клопотенко у своєму рецепті.

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Інгредієнти для ікри з баклажанів:

Баклажан 1 шт.

Перець болгарський або білозірка 2 шт.

Зубчики часнику 3 шт.

Помідор невеликий 1 шт.

Рослинна олія 5 г

Вершкове масло 5 г

Сіль на смак

Перець чилі на смак

Ікра з баклажанів: рецепт

Крок 1: запікання

Всі овочі перед тим, як перетворити на ікру, варто розм’якшити та розкрити їхній аромат.

Тож спершу розігрій свою духовку до 180 градусів, попередньо промиті ціні овочі виклади на змазане олією деко й запікай за тієї ж температури протягом 15-20 хвилин.

Крок 2: підготовка овочів

Коли овочі добре запеклися й віддали свій аромат, треба дати їм охолонути.

Опісля з томата, баклажана, часнику та перцю зніми шкірку. До речі, з перцю ще можна видалити насіння, однак це за бажанням, оскільки багатьом подобається, коли воно відчувається в ікрі.

Крок 3: змішування

Всі овочі поклади до блендера та гарно збий. Потім додай спецій за смаком та вершкове масло і повтори міксування блендером. Чим жирнішу ти хочеш отримати ікру, тим більше масла додавай.

Якщо ти хочеш закривати ікру з баклажанів на зиму і переживаєш, що вона зіпсується, то можеш додати ще чайну ложку оцту.

Далі отриману масу треба покласти у стерилізовану банку та закрутити. Ікра з баклажанів готова. У відкритому вигляді така закуска може стояти близько двох тижнів.

Окрім баклажанної ікри, на зиму можна заготувати неймовірно смачну пасту з томатів. Простий рецепт томатної пасти можна знайти у нашому матеріалі.

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