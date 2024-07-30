Без гірчинки та характерного присмаку — рецепт приготування баклажанів, як грибів

Якщо баклажани тобі не смакують, спробуй приготувати їх, як гриби. Так, це звучить трохи дивно, але ти можеш зробити так, що на смак та вигляд їх не відрізнити. Ділимося з тобою легким рецептом.
Щоб приготувати таку закуску, тобі знадобиться:
За бажанням ти можеш замаринувати баклажани у сметані або зробити такий маринад:
Такий спосіб приготування прибере гіркоту з баклажанів, і вони смакуватимуть навіть дітям.
Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів рецепт, за яким ти можеш приготувати баклажани на зиму як гриби. Для цього тобі знадобиться:
Така кількість інгредієнтів розрахована на банку об’ємом 720 мл.
Раніше ми розповідали, як приготувати баклажани по-сицилійськи.
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