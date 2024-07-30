Без гірчинки та характерного присмаку — рецепт приготування баклажанів, як грибів

Якщо баклажани тобі не смакують, спробуй приготувати їх, як гриби. Так, це звучить трохи дивно, але ти можеш зробити так, що на смак та вигляд їх не відрізнити. Ділимося з тобою легким рецептом.

Баклажани, як гриби — рецепт

Щоб приготувати таку закуску, тобі знадобиться:

Середні баклажани — 3 шт.

Яйця — 3 шт.

Цибуля — 2 шт.

Часник — 2 зубчики

Олія для смаження

Зелень

Сіль

Перець

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Як приготувати баклажани як гриби — простий спосіб

Баклажани ретельно промий та очисть від шкірки. Наріж плоди кубиками шириною 2 см та висип у каструлю. Збий яйця виделкою або вінчиком та отриманою сумішшю залий нарізані баклажани. Добре перемішай та залиш на годину за кімнатної температури. Раз на 15 хвилин помішуй. Цибулю і часник очисть та дрібно наріж. На пательні розігрій олію, починай обсмажувати баклажани. До баклажанів додай цибулю з часником. Смаж кілька хвилин на середньому вогні. Готові баклажани посип зеленню.

Маринад для баклажанів

За бажанням ти можеш замаринувати баклажани у сметані або зробити такий маринад:

На 2 л води висип 2 ст. л солі, цукру та 70% оцту. Доповни суміш суцвіттями гвоздики, лавровим листом та перцем у горошку. Отриманий маринад доведи до кипіння та висип туди нарізані баклажани. Вари п’ять хвилин на середньому вогні. Після цього проціди через друшляк та дай баклажанам охолонути. Подавай готові баклажани із зеленню.

Такий спосіб приготування прибере гіркоту з баклажанів, і вони смакуватимуть навіть дітям.

Баклажани на зиму як гриби

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів рецепт, за яким ти можеш приготувати баклажани на зиму як гриби. Для цього тобі знадобиться:

баклажани — 450 г;

гілочки кропу — 10 шт.;

часник — 5-6 зубчиків;

оцет столовий 9% — 40 мл;

олія соняшникова — 50 мл;

сіль — 1 ч. л.

Така кількість інгредієнтів розрахована на банку об’ємом 720 мл.

Приготування

Простерилізуй банки та кришки зручним для тебе способом. Помий баклажани. Шкірку не знімай, просто обріж хвостики й наріж овочі середніми кубиками. Переклади їх у сотейник, залий водою і вари 5 хвилин після закипання. Потім злий баклажани в друшляк і дай їм трохи стекти. Після цього переклади баклажани у глибоку миску. Далі до баклажанів додай гілочки дрібно порізаного кропу, вичавлені зубчики часнику, сіль, соняшникову олію та оцет. Перемішай і викладай у стерилізовану банку. Простерилізуй банку з баклажанами. На дно каструлі поклади керамічну тарілку верх дном, на неї встанови банку, накрий стерильною кришкою і залий водою до рівня плечиків банки. Після закипання води, стерилізуй 15 хвилин, потім вийми й герметично закрути кришку. Дай банці охолонути при кімнатній температурі, а потім перестав у прохолодне місце. Такі баклажани на зиму як гриби можна зберігати до одного року.

Раніше ми розповідали, як приготувати баклажани по-сицилійськи.

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