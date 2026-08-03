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Чому не можна купатися після свята Іллі: що каже церква і звідки взялося народне повір’я

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Серпня 2026, 18:00 2 хв.
чому не можна купатися після іллі
Фото Pexels

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