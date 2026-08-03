Чому не можна купатися після свята Іллі: що каже церква і звідки взялося народне повір’я

Зі святом пророка Іллі пов’язане безліч народних прикмет. Найвідоміша з них говорить: після Іллі купатися вже не можна.

Багато хто й досі вірить, що саме з цього дня вода стає холодною та небезпечною. Але чи справді це пов’язано з церковною традицією — з’ясовуємо разом.

Чому не можна купатися після Іллі: народні вірування

Пророк Ілля — один із найбільш шанованих святих Старого Завіту. У Біблії він відомий як пророк, який ніби їздить по небу у вогняній колісниці.

Тож в народній уяві Ілля став повелителем грому, блискавки та дощу. До нього здавна зверталися з молитвами про гарний урожай, захист від посухи та негоди.

Втім, заборона купатися після 2 серпня, свята Іллі — не церковна, а народна. Наші предки вірили, що після цього дня святий охолоджує воду.

Існували різні легенди: казали, що Ілля кинув у річку крижину, або, що у воду впала підкова коня його вогняної колісниці. Також побутувало повір’я, ніби після Іллі у водоймах прокидається нечиста сила, тому купатися після Іллі небезпечно.

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Чи насправді не можна купатися після 2 серпня, свята Іллі

Насправді ж таке повір’я має просте пояснення. На початку серпня ночі стають більш холодними, вода вже не встигає добре прогріватися, а в стоячих водоймах починають розмножуватися водорості та мікроорганізми.

Через це більше ризику застудитися або підхопити інфекцію, тому люди частіше берегли себе і відмовлялися від купання. До того ж, у цей час розпочиналися жнива, і часу на відпочинок у воді майже не лишалося.

Згодом заборона купатися після Іллі перетворилася на народну прикмету, а причинами її походження мало хто цікавився.

У Православній церкві України наголошують: жодної заборони на купання після дня пророка Іллі не існує. Це лише частина народних вірувань, а не церковне правило.

Тому сьогодні не варто зважати на забобони, краще дивитися на температуру води, погоду та дотримуватись правил безпеки.

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