Пухнастий чухається і нервує: як вивести бліх у кота швидко й ефективно

Осінній сезон особливо важко дається власникам тварин. Адже блохи мучать котиків та собак, змушуючи їх постійно чухатись та дряпати шкіру. Якщо ти помітив(-ла) їх у свого пухнастика, ми розповіли про три найкращі способи, як вивести бліх у кота.
Блохи можуть бути навіть у домашніх котів, які не виходять на вулицю. Їх можна принести в дім на одязі, чи взутті. Якщо в домі проживає собака, він може передати їх і коту.
Визначити, чи є у кота блохи, можна так:
Якщо ти не певен(-на) чи є у кота блохи, спробуй вичесати улюбленця спеціальним гребенем. Його можна придбати у зоомагазині. Блохи залишаться на щітці. Але обробити кота все одно потрібно.
Найкращий варіант — піти до ветеринара. Але якщо відвідати лікаря немає змоги, позбутися бліх у кота можна й самостійно. Ми розповімо про три способи, як вивести бліх у пухнастика.
Для цього потрібно придбати спеціальний шампунь у зоомагазині та вимити ним кота. Шампунь дає раду невеликій кількості паразитів. У складі шампуню має бути речовина перметрин, а також ефірні олії та трави, які знімуть запалення шкіри.
Наносити краплі варто від шиї до лопаток. Уважно читай інструкцію перед нанесенням, щоб не перебільшити з дозуванням.
Щоб надалі убезпечити улюбленця від паразитів, слід дотримуватися певних правил:
Раніше ми розповідали, де в Україні можна безкоштовно вакцинувати тварин.
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