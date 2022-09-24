Пухнастий чухається і нервує: як вивести бліх у кота швидко й ефективно

Осінній сезон особливо важко дається власникам тварин. Адже блохи мучать котиків та собак, змушуючи їх постійно чухатись та дряпати шкіру. Якщо ти помітив(-ла) їх у свого пухнастика, ми розповіли про три найкращі способи, як вивести бліх у кота.

Як визначити, чи є блохи у кота

Блохи можуть бути навіть у домашніх котів, які не виходять на вулицю. Їх можна принести в дім на одязі, чи взутті. Якщо в домі проживає собака, він може передати їх і коту.

Визначити, чи є у кота блохи, можна так:

Кіт постійно чухається та лиже шерсть. Кіт поводиться нервово, прокидається вночі. Знижений апетит. З’являються ранки на шкірі. У шерсті можна помітити чорні цятки — екскременти бліх.

Якщо ти не певен(-на) чи є у кота блохи, спробуй вичесати улюбленця спеціальним гребенем. Його можна придбати у зоомагазині. Блохи залишаться на щітці. Але обробити кота все одно потрібно.

Як вивести бліх у кота — топ-3 способи

Найкращий варіант — піти до ветеринара. Але якщо відвідати лікаря немає змоги, позбутися бліх у кота можна й самостійно. Ми розповімо про три способи, як вивести бліх у пухнастика.

Спосіб №1 — шампунь від бліх. Він підходить і для маленьких кошенят, а ще є найбільш безпечним способом.

Для цього потрібно придбати спеціальний шампунь у зоомагазині та вимити ним кота. Шампунь дає раду невеликій кількості паразитів. У складі шампуню має бути речовина перметрин, а також ефірні олії та трави, які знімуть запалення шкіри.

Спосіб №2 — краплі. Це найшвидший спосіб вивести бліх у тварини. Їх потрібно підібрати за вагою та віком кота.

Наносити краплі варто від шиї до лопаток. Уважно читай інструкцію перед нанесенням, щоб не перебільшити з дозуванням.

Спосіб №3 — таблетки. Вивести бліх можна й за допомогою пігулок. Цей спосіб краще поєднувати з купанням, для більшої ефективності. Але він гарантує, що тварина не злиже з шерсті діючу речовину.

Профілактика від бліх для котів

Щоб надалі убезпечити улюбленця від паразитів, слід дотримуватися певних правил:

Кіт має носити нашийник від бліх та паразитів. Обробляй холку тварини щосезонно. Ретельно доглядай за шерстю улюбленця — регулярно вичісуй та за потреби купай його.

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