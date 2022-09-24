Пушистик чешется и нервничает: как вывести блох у кота быстро и эффективно

Осенний сезон особенно тяжело дается владельцам животных. Ведь блохи мучают котиков и собак, заставляя их постоянно чесаться и царапать кожу. Если ты заметил(-а) их у своего пушистика, мы рассказали о топ-3 способах, как вывести блох у кота.
Блохи могут быть даже у домашних кошек, не выходящих на улицу. Их можно принести в дом на одежде или обуви. Если в доме проживает собака, она может передать их и коту.
Определить, есть ли у кота блохи, можно так:
Если ты не уверен(-а), есть ли у кота блохи, попробуй вычесать любимца специальным гребнем. Его можно приобрести в зоомагазине. Блохи останутся на щетке. Но обработать кота все равно нужно.
Лучший вариант — пойти к ветеринару. Но если посетить врача возможности нет, избавиться от блох у кота можно и самостоятельно. Мы расскажем о трех способах, как вывести блох у домашнего любимца.
Для этого нужно купить специальный шампунь в зоомагазине и вымыть им кота. Шампунь справляется с небольшим количеством паразитов. В составе шампуня должно быть вещество перметрин, а также эфирные масла и травы, которые снимут воспаление кожи.
Наносить капли следует от шеи до лопаток. Внимательно читай инструкцию перед нанесением, чтобы не переборщить с дозировкой.
Чтобы обезопасить любимца от паразитов на будущее, следует соблюдать определенные правила:
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