Пушистик чешется и нервничает: как вывести блох у кота быстро и эффективно

Осенний сезон особенно тяжело дается владельцам животных. Ведь блохи мучают котиков и собак, заставляя их постоянно чесаться и царапать кожу. Если ты заметил(-а) их у своего пушистика, мы рассказали о топ-3 способах, как вывести блох у кота.

Как определить, есть ли блохи у кота

Блохи могут быть даже у домашних кошек, не выходящих на улицу. Их можно принести в дом на одежде или обуви. Если в доме проживает собака, она может передать их и коту.

Определить, есть ли у кота блохи, можно так:

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Кот постоянно чешется и лижет шерсть. Кот ведет себя нервно, просыпается ночью. Сниженный аппетит. Появляются ранки на коже. В шерсти можно заметить черные пятнышки — экскременты блох.

Если ты не уверен(-а), есть ли у кота блохи, попробуй вычесать любимца специальным гребнем. Его можно приобрести в зоомагазине. Блохи останутся на щетке. Но обработать кота все равно нужно.

Как вывести блох у кота — топ-3 способа

Лучший вариант — пойти к ветеринару. Но если посетить врача возможности нет, избавиться от блох у кота можно и самостоятельно. Мы расскажем о трех способах, как вывести блох у домашнего любимца.

Способ №1 — шампунь от блох. Он подходит и для маленьких котят, а еще это наиболее безопасный способ.

Для этого нужно купить специальный шампунь в зоомагазине и вымыть им кота. Шампунь справляется с небольшим количеством паразитов. В составе шампуня должно быть вещество перметрин, а также эфирные масла и травы, которые снимут воспаление кожи.

Способ №2 — капли. Это самый быстрый способ вывести блох у животного. Их нужно подобрать по весу и возрасту кота.

Наносить капли следует от шеи до лопаток. Внимательно читай инструкцию перед нанесением, чтобы не переборщить с дозировкой.

Способ №3 — таблетки. Вывести блох можно и с помощью таблеток. Этот способ лучше совмещать с купанием для большей эффективности. Но он гарантирует, что животное не слижет с шерсти действующее вещество.

Профилактика от блох для котов

Чтобы обезопасить любимца от паразитов на будущее, следует соблюдать определенные правила:

Кот должен носить ошейник от блох и паразитов. Обрабатывай холку животного ежесезонно. Тщательно ухаживай за шерстью любимца — регулярно вычесывай и при необходимости купай его.

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