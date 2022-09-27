Как избавиться от тараканов в квартире или общежитии? Держи секретное оружие против “усатых оккупантов”

Любая хорошая домохозяйка ужаснется, увидев в своем доме хоть одного таракана. А если это студенческое общежитие, в котором, как правило, тараканами никого не удивишь? Как вывести тараканов?

К сожалению, сделать это бывает непросто, ведь эти насекомые быстро размножаются и очень живучие. Рассказываем, какие средства от тараканов точно помогут.

Что делать, если тараканы в квартире

“Усатые оккупанты” любят жить и откладывать яйца в теплых и влажных углах, где рядом будет еда, а их не будут беспокоить. Грязь и беспорядок — курорт для тараканов.

Проверь места, где могут прятаться насекомые, ведь может оказаться, что их не несколько штук, а целая колония. Присмотрись к щелям дверей, стен и шкафов — там можешь найти оотёки (отложения яиц тараканов), которые обязательно нужно ликвидировать.

Важно сделать генеральную уборку и удалить всю грязь, после чего применять средства против тараканов:

Одно из самых действенных — это борная кислота, которая продается в аптеках в виде порошка. Ее нужно добавить в пюре из сваренного вкрутую яичного желтка или картофеля. Из смеси сделать шарики и разложить их в места нахождения тараканов. Попадая в пищеварительный тракт насекомого, кислота поражает его нервную систему и убивает. Преимущество этого метода в том, что шарики будут оберегать тебя на случай возвращения вредителей. Ловушки-капканы для тараканов. Если ты не заметил(-а) колонию вредителей, тогда тебе повезло и ты можешь отловить нежелательных гостей ловушками. Липкие ленты. Также подойдут, если насекомых не много.

Но что делать, если насекомых большое количество и как вывести тараканов из общежития?

Избавиться от тараканов в общежитии сложнее, чем в квартире. Когда проживает много людей и присутствует беспорядок, заставить соседей убирать бывает непросто.

В таком случае тебе нужны самые действенные средства против тараканов (желательно применять несколько сразу):

Гель-паста. Наносится точечно или полосами в местах скопления вредителей. Обязательно нанести в щелях стен, дверей, ящиков, балкона. Если гель съеден, обновляй каждые три – четыре дня. Украинцы часто рекомендуют гель Advion Cockroach Gel Syngenta, уверяя, что тараканы исчезают после первого применения. Спреи и аэрозоли. Хорошо подойдут для тщательной обработки после “усатых гостей”, чтобы уничтожить личинки и предотвратить возвращение насекомых.

Где могут находиться гнёзда тараканов

под раковиной;

под плинтусом;

в больших и мелких щелях в полу и мебели;

под холодильником;

в отверстиях системы вентиляции и кондиционирования;

во внутреннем пространстве микроволновки, ящиков встроенной мебели, духового шкафа;

в полости между отслоившимися стенами и обоями.

Ультразвуковые отпугиватели помогают?

Да, и не только выгнать тараканов, но и избавиться от грызунов и других вредителей, поэтому это универсальное средство, чтобы избавиться от вредителей. Но есть ряд причин, почему они могут не сработать:

такие устройства не убивают вредителей, а отпугивают их, поэтому насекомые просто покидают жилье, а значит, могут возвращаться;

к сожалению, существует много подделок;

неправильное место или способ установки прибора.

Откуда они появляются?

О благоприятных условиях для появления тараканов мы рассказали, но часто тараканы приходят от соседей. Понаблюдай за соседними комнатами или квартирами, возможно, там живут неряшливые люди, от которых к тебе ползут “гости”. Тогда тебе придется бороться еще и с неряшливыми соседями.

В любом случае обязательно нужно выводить тараканов из своего дома, потому что они являются переносчиками многих инфекционных заболеваний: дизентерии, гастроэнтерита, урогенитальных инфекций, сальмонеллеза, менингита, пневмонии. Также могут заползать в уши и рот, когда человек спит, что очень опасно.

К сожалению, вредители досаждают не только людям, но и животным. Читай о лучших способах выведения блох у кошек.