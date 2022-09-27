Как избавиться от тараканов в квартире или общежитии? Держи секретное оружие против “усатых оккупантов”

Любая хорошая домохозяйка ужаснется, увидев в своем доме хоть одного таракана. А если это студенческое общежитие, в котором, как правило, тараканами никого не удивишь? Как вывести тараканов?
К сожалению, сделать это бывает непросто, ведь эти насекомые быстро размножаются и очень живучие. Рассказываем, какие средства от тараканов точно помогут.
“Усатые оккупанты” любят жить и откладывать яйца в теплых и влажных углах, где рядом будет еда, а их не будут беспокоить. Грязь и беспорядок — курорт для тараканов.
Проверь места, где могут прятаться насекомые, ведь может оказаться, что их не несколько штук, а целая колония. Присмотрись к щелям дверей, стен и шкафов — там можешь найти оотёки (отложения яиц тараканов), которые обязательно нужно ликвидировать.
Важно сделать генеральную уборку и удалить всю грязь, после чего применять средства против тараканов:
Но что делать, если насекомых большое количество и как вывести тараканов из общежития?
Избавиться от тараканов в общежитии сложнее, чем в квартире. Когда проживает много людей и присутствует беспорядок, заставить соседей убирать бывает непросто.
В таком случае тебе нужны самые действенные средства против тараканов (желательно применять несколько сразу):
Да, и не только выгнать тараканов, но и избавиться от грызунов и других вредителей, поэтому это универсальное средство, чтобы избавиться от вредителей. Но есть ряд причин, почему они могут не сработать:
О благоприятных условиях для появления тараканов мы рассказали, но часто тараканы приходят от соседей. Понаблюдай за соседними комнатами или квартирами, возможно, там живут неряшливые люди, от которых к тебе ползут “гости”. Тогда тебе придется бороться еще и с неряшливыми соседями.
В любом случае обязательно нужно выводить тараканов из своего дома, потому что они являются переносчиками многих инфекционных заболеваний: дизентерии, гастроэнтерита, урогенитальных инфекций, сальмонеллеза, менингита, пневмонии. Также могут заползать в уши и рот, когда человек спит, что очень опасно.
К сожалению, вредители досаждают не только людям, но и животным. Читай о лучших способах выведения блох у кошек.