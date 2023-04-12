Як позбутися мурах у будинку та у квартирі: способи, які допоможуть вивести комах

Якщо не підтримувати чистоту у квартирі чи будинку, можуть завестися шкідники. Йдеться не лише про тарганів, можуть з’явитися і мурахи. Цих комах може бути складно вивести, адже важко відстежити, звідки вони потрапляють до будинку. Ми розповімо, як позбутися мурах у будинку чи квартирі.

Найчастіше мурахи з’являються у приватних будинках чи квартирах на першому поверсі. Вони можуть потрапляти до будинку через вікно, щілину у стіні або дверний отвір. Насамперед щоб позбутися мурах, їм потрібно перегородити шлях у житло.

Потрібно щодня мити підлогу з мийними засобами, також не забувати про поверхню столів, тумбочок, підвіконь. Є багато спеціальних засобів, за допомогою яких можна потравити мурах. Але їх слід використовувати акуратно. А якщо у будинку є дитина чи тварина, краще замінити їх на нехімічні засоби.

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Як позбутися мурах у будинку чи квартирі

Спершу треба простежити за мурахами, з’ясувати, звідки вони повзуть. Так можна знайти мурашник. Знищивши його, можна позбутися мурах у будинку чи квартирі.

Як потравити мурах оцтом

Позбутися мурах допоможе суміш води та білого оцту. Налити суміш у пульверизатор і обприскати шлях, якими зазвичай мурахи потрапляють у будинки. Цим засобом треба регулярно протирати поверхні та підлоги.

Як позбутися мурах за допомогою апельсину

Для цього способу треба змішати кілька шматочків апельсинової шкірки та близько 120 мл теплої води. Цю суміш треба вилити на мурашник.

Як потравити мурах водою з милом

У мисці треба змішати рідке мило та воду у пропорції один до одного. Вилити суміш у пульверизатор обприскати шлях мурах, а також їх самих, коли помічатимеш шкідників.

Не забувай мити поверхні з мийним засобом.

Профілактика появи мурах у будинку

Є кілька простих правил, яких потрібно дотримуватись, щоб у будинку чи квартирі не завелися мурахи:

упаковувати їжу, яку не ставитимеш у холодильник;

завжди мити посуд і не залишати брудний;

щодня виносити сміття;

витирати воду із поверхонь;

мити підлогу та пилососити.

Раніше ми розповідали, як позбутися мишей у будинку, квартирі чи на дачі.

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