Як позбутися мурах у будинку та у квартирі: способи, які допоможуть вивести комах

Якщо не підтримувати чистоту у квартирі чи будинку, можуть завестися шкідники. Йдеться не лише про тарганів, можуть з’явитися і мурахи. Цих комах може бути складно вивести, адже важко відстежити, звідки вони потрапляють до будинку. Ми розповімо, як позбутися мурах у будинку чи квартирі.
Найчастіше мурахи з’являються у приватних будинках чи квартирах на першому поверсі. Вони можуть потрапляти до будинку через вікно, щілину у стіні або дверний отвір. Насамперед щоб позбутися мурах, їм потрібно перегородити шлях у житло.
Потрібно щодня мити підлогу з мийними засобами, також не забувати про поверхню столів, тумбочок, підвіконь. Є багато спеціальних засобів, за допомогою яких можна потравити мурах. Але їх слід використовувати акуратно. А якщо у будинку є дитина чи тварина, краще замінити їх на нехімічні засоби.
Спершу треба простежити за мурахами, з’ясувати, звідки вони повзуть. Так можна знайти мурашник. Знищивши його, можна позбутися мурах у будинку чи квартирі.
Позбутися мурах допоможе суміш води та білого оцту. Налити суміш у пульверизатор і обприскати шлях, якими зазвичай мурахи потрапляють у будинки. Цим засобом треба регулярно протирати поверхні та підлоги.
Для цього способу треба змішати кілька шматочків апельсинової шкірки та близько 120 мл теплої води. Цю суміш треба вилити на мурашник.
У мисці треба змішати рідке мило та воду у пропорції один до одного. Вилити суміш у пульверизатор обприскати шлях мурах, а також їх самих, коли помічатимеш шкідників.
Не забувай мити поверхні з мийним засобом.
Не забувай мити поверхні з мийним засобом.
Є кілька простих правил, яких потрібно дотримуватись, щоб у будинку чи квартирі не завелися мурахи:
Раніше ми розповідали, як позбутися мишей у будинку, квартирі чи на дачі.
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