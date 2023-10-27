Як позбутися мишей назавжди: перевірені способи боротьби з гризунами

Багато століть поспіль миші заводяться на територіях людей. Гризуни мешкають у житлових зонах: квартирах, будинках тощо.

У багатьох це викликає паніку та огиду, адже миші не тільки мають неприємний вигляд, але роблять дірки у стінах та плінтусах.

Дієві способи, як позбутися мишей, читай у матеріалі.

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Як позбутися мишей і чого вони бояться

Багато речей відлякують мишей. Це стосується неприємного запаху для самих гризунів, гучних звуків, різких змін світла та отруйних приманок.

Вони дуже бояться ультразвуку і завжди від нього тікають.

Однак крізь стіни він не може проходити, тому якщо в тебе завелися миші, потрібно встановити спеціальні прилади.

Яких запахів бояться миші

кінзи;

ромашки;

м’яти;

полину;

бузини;

коріандру;

хлорки;

оцту;

ароматизаторів.

Як позбутися мишей

Ретельно прибери будинок (квартиру) із хлоркою. Шукай мишачі нори. Якщо вони є, залий їх будівельною піною. Розклади по дому отруту від мишей. Пильнуй, щоб туди не могли дістати діти та тварини. Встанови мишоловки, перевіряй їх час від часу на наявність гризунів. Якщо є можливість, заведи кота. Купи ультразвуковий прилад.

Як позбутися мишей: народні засоби

Налий у велику банку трохи олії (підійде соняшникова). Розмісти її під нахилом шийкою вгору. Залиш на ніч. Помісти в неї приманку. Вранці у ній уже будуть миші. Змішай ложку цукру з борошном та гіпсом. Додай туди олії та розклади у тарілки по квартирі. Після такої їжі на мишей чекає неминуча смерть. Візьми хліб (або будь-яку іншу їжу) і змішай з отрутою. Додай туди цемент чи шматочки скла. Клеєм, призначеним для того, щоб ловити гризунів, вимасти підлогу. Миші приклеяться, і ти легко зможеш їх позбутися.

Раніше ми розповідали, як надати першу допомогу тварині.

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