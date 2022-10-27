Щоб не зробити гірше: як правильно годувати собаку, що голодував

Жертвами війни та окупації російських військових на території України стають і тварини. Якщо ти бачиш собаку, який довгий час не їв і дуже схуд, дивись у матеріалі, як правильно годувати собаку, що голодував.

Як правильно годувати собаку, що голодував

Лікарка-терапевтка Євгенія Максименко розповіла НВ, як правильно годувати тварин, які довго не їли. Найперше, що потрібно зробити — відвести собаку до ветеринара.

Лікар проведе огляд та визначить індивідуальний план лікування тварини. Якщо можливості відвідати ветеринара немає, дотримуйся цих правил.

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Не перегодовуй. Збалансоване харчування собаки має містити багато білків та мало вуглеводів. У раціоні мають бути й мінерали. Вітаміни. Для знесилених собак потрібен вітамінний комплекс, в якому будуть Омега 3 і 6 жирні кислоти, амінокислота глутамін та аргінін. Годуй кожні три – чотири години маленькими порціями. Це зменшить навантаження на травну систему тварини. М’яка їжа. Перші кілька днів найкраще годувати собаку спеціальними консервами або відвареним м’ясом, гречкою, рисом, овочами. Вода. На кожен кілограм ваги собака має випивати щонайменше 50 мл води.

Як доглядати за знесиленим собакою

У жодному разі не годуй собаку жирною їжею, кістками та молочними продуктами. Вони важко перетравлюються.

Ідеальною їжею для слабкого собаки є вологий корм. Також підійде розмочений сухий. Якщо пес почувається краще і поступово набирає вагу, можна збільшувати порції і годувати його двічі на день.

Лікар має оглянути собаку і визначити, чи потрібне тварині дієтичне харчування, додаткова терапія та крапельниці.

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