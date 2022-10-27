Щоб не зробити гірше: як правильно годувати собаку, що голодував

Жертвами війни та окупації російських військових на території України стають і тварини. Якщо ти бачиш собаку, який довгий час не їв і дуже схуд, дивись у матеріалі, як правильно годувати собаку, що голодував.
Лікарка-терапевтка Євгенія Максименко розповіла НВ, як правильно годувати тварин, які довго не їли. Найперше, що потрібно зробити — відвести собаку до ветеринара.
Лікар проведе огляд та визначить індивідуальний план лікування тварини. Якщо можливості відвідати ветеринара немає, дотримуйся цих правил.
У жодному разі не годуй собаку жирною їжею, кістками та молочними продуктами. Вони важко перетравлюються.
Ідеальною їжею для слабкого собаки є вологий корм. Також підійде розмочений сухий. Якщо пес почувається краще і поступово набирає вагу, можна збільшувати порції і годувати його двічі на день.
Лікар має оглянути собаку і визначити, чи потрібне тварині дієтичне харчування, додаткова терапія та крапельниці.
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