Чтобы не сделать хуже: как правильно кормить собаку, которая голодала

Жертвами войны и оккупации российских военных на территории Украины становятся и животные. Если ты видишь собаку, которая долгое время не ела и очень похудела, смотри в материале, как правильно кормить собаку, которая голодала.
Врач-терапевт Евгения Максименко рассказала НВ, как правильно кормить животных, которые долго не ели. Первое, что нужно сделать — отвести собаку к ветеринару.
Врач проведет осмотр и определит индивидуальный план лечения животного. Если возможности посетить ветеринара нет, следуй этим правилам.
Ни в коем случае не корми собаку жирной пищей, костями и молочными продуктами. Они тяжело перевариваются.
Идеальной пищей для слабой собаки является влажный корм. Также подойдет размоченный сухой. Если пес чувствует себя лучше и постепенно набирает вес, можно увеличивать порции и кормить дважды в день.
Врач должен осмотреть собаку и определить, необходимо ли животному диетическое питание, дополнительная терапия и капельницы.
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