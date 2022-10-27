Чтобы не сделать хуже: как правильно кормить собаку, которая голодала

Жертвами войны и оккупации российских военных на территории Украины становятся и животные. Если ты видишь собаку, которая долгое время не ела и очень похудела, смотри в материале, как правильно кормить собаку, которая голодала.

Как правильно кормить голодавшую собаку

Врач-терапевт Евгения Максименко рассказала НВ, как правильно кормить животных, которые долго не ели. Первое, что нужно сделать — отвести собаку к ветеринару.

Врач проведет осмотр и определит индивидуальный план лечения животного. Если возможности посетить ветеринара нет, следуй этим правилам.

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Не перекармливай. Сбалансированное питание собаки должно содержать много белков и мало углеводов. В рационе должны быть и минералы. Витамины. Для обессиленных собак нужен витаминный комплекс, в котором будут Омега 3 и 6 жирные кислоты, аминокислота глутамин и аргинин. Кормление каждые три – четыре часа маленькими порциями. Это снизит нагрузку на пищеварительную систему животного. Мягкая еда. Первые несколько дней лучше всего кормить собаку специальными консервами или отварным мясом, гречкой, рисом, овощами. Вода. На каждый килограмм веса собака должна выпивать минимум 50 мл воды.

Как ухаживать за обессиленной собакой

Ни в коем случае не корми собаку жирной пищей, костями и молочными продуктами. Они тяжело перевариваются.

Идеальной пищей для слабой собаки является влажный корм. Также подойдет размоченный сухой. Если пес чувствует себя лучше и постепенно набирает вес, можно увеличивать порции и кормить дважды в день.

Врач должен осмотреть собаку и определить, необходимо ли животному диетическое питание, дополнительная терапия и капельницы.

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