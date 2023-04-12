Как избавиться от муравьев в доме и в квартире: способы которые помогут вывести насекомых

Если не поддерживать чистоту в квартире или доме, могут завестись вредители. Речь идет не только о тараканах, могут появиться и муравьи. Этих насекомых может быть сложно вывести, ведь трудно отследить, откуда они попадают в дом. Мы расскажем, как избавиться от муравьев в доме или квартире.

Чаще всего муравьи появляются в частных домах или квартирах на первом этаже. Они могут попадать в дом через окно, щель в стене или дверной проем. Прежде всего, чтобы избавиться от муравьев, им нужно преградить путь в жилье.

Нужно каждый день мыть полы с моющими средствами, также не забывать о поверхности столов, тумбочек, подоконников. Есть много специальных средств, с помощью которых можно потравить муравьев. Но их нужно использовать аккуратно. А если в доме есть ребенок или животное, лучше заменить их на нехимические средства.

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Как избавиться от муравьев в доме или квартире

Сначала надо проследить за муравьями, выяснить, откуда они ползут. Так можно найти муравейник. Уничтожив его, можно избавиться от муравьев в доме или квартире.

Как потравить муравьев уксусом

Избавиться от муравьев поможет смесь воды и белого уксуса. Налить смесь в пульверизатор и опрыскать путь, которыми обычно муравьи попадают в дома. Этим средством надо регулярно протирать поверхности и полы.

Как избавиться от муравьев с помощью апельсина

Для этого способа надо смешать несколько кусочков апельсиновой кожуры и около 120 мл теплой воды. Эту смесь надо вылить на муравейник.

Как потравить муравьев водой с мылом

В миске надо смешать жидкое мыло и воду в пропорции один к одному. Вылить смесь в пульверизатор опрыскать путь муравьев, а также их самих, когда будешь замечать вредителей.

Не забывай мыть поверхности с моющим средством.

Профилактика появления муравьев в доме

Есть несколько простых правил, которых нужно придерживаться, чтобы в доме или квартире завелись муравьи:

упаковывать ежу, которая не будет стоять в холодильнике;

всегда мыть посуду и не оставлять грязную;

каждый день выносить мусор;

вытирать воду с поверхностей;

мыть полы и пылесосить.

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