Япония полностью на нашей стороне — посол Украины о беспрецедентной поддержке страны восходящего солнца

Россия закрыла для себя все двери в Западный мир на многие десятилетия вперед, однако ее голубая мечта — получить помощь от Азии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский рассказал о беспрецедентной поддержке Украины Японией.

Япония полностью на нашей стороне, — уверяет Корсунский.

Япония не позволит России искать щели для обхода международных санкций в Азии.

Японцы работают очень системно. Они присоединились ко всем санкциям, введенным Европейским Союзом и странами Большой семерки. Кроме того, заморожены все активы Центрального банка России, практически все японские компании вышли из российского рынка.

Смотри, какую гуманитарную помощь посылает Япония украинцам и какие санкции вводит против РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил итоги трех недель непрерывной работы МИД. Смотри обращение Дмитрия Кулебы: о санкциях против России и ее реалиях.