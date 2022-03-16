Ударили по элите Кремля — Вашингтон ввел новые санкции против РФ

После начала войны во всем мире было введено более 4000 санкций против России. Поэтому РФ сейчас — страна, которая во всем мире находится под самым большим санкционным давлением.

Вчера, 15 марта, США ввели новый пакет разрушительных санкций.

Речь идет о персональных санкциях для 11 руководителей российского военного комплекса, 38 бывших и действующих российских чиновников, причастных к подавлению свободы слова, и 25 белорусских чиновников, обвиняемых в подавлении демократии в Беларуси.

Смотри, что предусматривают новые санкции, а также какую финансовую помощь Украине утвердил Вашингтон.

Россия закрыла для себя все двери в Западный мир на многие десятилетия вперед, однако ее голубая мечта — получить помощь от Азии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский заверил, что Япония не позволит России искать щели для обхода международных санкций в Азии. Смотри, как Япония поддерживает Украину в войне против России.