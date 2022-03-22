В новый день со свежими победами. Чем радует дипломатический фронт сегодня

Смотреть вечно можно всего на несколько вещей. О воде и огне уже и так давно знают. О Чернобаевке говорят с недавних пор.
Своей красотой могут сравниться разве что дипломатические победы Украины и порция новых санкций против России.
Министерство иностранных дел поделилось свежими новостями с дипломатического фронта на 22 марта.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС предоставит Украине дополнительные 500 млн евро.
Фонд солидарности с Украиной станет одной из основных тем на саммитах Европейского совета и Группы семи.
Фонд солидарности с Украиной станет одной из основных тем на саммитах Европейского совета и Группы семи.
Президент Украины Владимир Зеленский координирует с партнерами наши позиции в преддверии важных встреч в Брюсселе.
В частности, вчера он провел разговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Лидеры Великобритании, Италии, США, ФРГ и Франции обсудили дальнейший скоординированный ответ на агрессию РФ и подтвердили свое намерение поддерживать Украину в военной, дипломатической и экономической сферах.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций.
Решению предшествовал запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами рейтингов России и российским компаниям.
Платформа по аналитике социальных сетей YouScan полностью закрыла бизнес в РФ. Компания остановила все новые продажи и будет обслуживать уже имеющихся в России клиентов до истечения срока их контрактов.
Датская логистическая компания Maersk решила полностью свернуть работу в России и продать свои активы.
Французская банковская группа BNP Paribas останавливает новый бизнес в РФ.
По информации Генерального штаба ВСУ, из-за действия санкций в РФ приостановили работу крупнейшие предприятия по производству и ремонту бронетехники.
Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов собрала более $600 тыс. в помощь украинским зоопаркам, пострадавшим от вторжения России.
Итальянская группа Maneskin отказалась от тура по России в знак солидарности с Украиной.
Итальянская группа Maneskin отказалась от тура по России в знак солидарности с Украиной.
Французская ассоциация Heureux comme le 5 отправила в Украину 21 тонну гуманитарной помощи.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему российская армия разваливается на глазах. Спойлер — не только благодаря нашим прекрасным воинам ВСУ.