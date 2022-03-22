В новый день со свежими победами. Чем радует дипломатический фронт сегодня

Смотреть вечно можно всего на несколько вещей. О воде и огне уже и так давно знают. О Чернобаевке говорят с недавних пор.

Своей красотой могут сравниться разве что дипломатические победы Украины и порция новых санкций против России.

Министерство иностранных дел поделилось свежими новостями с дипломатического фронта на 22 марта.

Финансовая помощь

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС предоставит Украине дополнительные 500 млн евро.

Фонд солидарности с Украиной станет одной из основных тем на саммитах Европейского совета и Группы семи.

Президент Украины Владимир Зеленский координирует с партнерами наши позиции в преддверии важных встреч в Брюсселе.

В частности, вчера он провел разговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Последующие санкции

Лидеры Великобритании, Италии, США, ФРГ и Франции обсудили дальнейший скоординированный ответ на агрессию РФ и подтвердили свое намерение поддерживать Украину в военной, дипломатической и экономической сферах.

Изоляция РФ

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций.

Решению предшествовал запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами рейтингов России и российским компаниям.

Платформа по аналитике социальных сетей YouScan полностью закрыла бизнес в РФ. Компания остановила все новые продажи и будет обслуживать уже имеющихся в России клиентов до истечения срока их контрактов.

Датская логистическая компания Maersk решила полностью свернуть работу в России и продать свои активы.

Французская банковская группа BNP Paribas останавливает новый бизнес в РФ.

По информации Генерального штаба ВСУ, из-за действия санкций в РФ приостановили работу крупнейшие предприятия по производству и ремонту бронетехники.

Поддержка мира

Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов собрала более $600 тыс. в помощь украинским зоопаркам, пострадавшим от вторжения России.

Итальянская группа Maneskin отказалась от тура по России в знак солидарности с Украиной.

Французская ассоциация Heureux comme le 5 отправила в Украину 21 тонну гуманитарной помощи.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему российская армия разваливается на глазах. Спойлер — не только благодаря нашим прекрасным воинам ВСУ.