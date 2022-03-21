Шойгу предал Путина? Разбираем, почему русская армия разваливается на глазах

Обычный фашизм. Чуть ли не ежедневно Россия подбрасывает нам параллели с нацистской Германией, а сам Путин действует как по методичке Гитлера. Причем во всем.

Он увлекается оккультизмом и мистицизмом, используя даже шаманов, с которыми его познакомил министр обороны Шойгу, а также любитель пускать пыль в глаза.

Как Шойгу стал главным шаманом для Путина, какие ритуалы они проводят и как под шумок шаманизма министр списывал миллиарды из военного бюджета на себя.

Министр — выходец из республики Тува, где до сих пор распространен шаманизм, то есть вера в сверхъестественные способности служителей этого культа. Он-то и подсадил Путина на шаманские обряды.

Историк Павел Гай-Нижник рассказывает, что они даже построили отдельный храм в Сибири, где они совершали жертвоприношение в виде убитого медведя перед нападением на Украину.

Все, равно как и в гитлеровской Германии: проекты по продлению жизни, поискам вечной молодости, обретения бессмертия.

Еще одно детище Шойгу – храм Минобороны РФ под Москвой. С подачи министра в якобы православном храме появилась куча неправославной символики. Например, ступени постройки сделаны из переплавленных траков нацистских танков.

Старый комплекс мистицизма и шаманизма заключается в том, что, стоя на остатках врага, ты отнимаешь его силу, – говорит историк.

Получая миллиарды на армию, министр тратил их на личный пиар.

Что делать, если военачальник с тебя так себе? Придумать легенду. Так появилась сказка о Шойгу, который является реинкарнацией одного из полководцев Чингисхана.

Увлечение мистицизмом и оккультизмом – еще одно сходство между Россией и Третьим Рейхом. Гитлер и его компания тоже верили в темные силы, проводили ритуалы и тщетно искали рецепт вечной молодости.

Хотя один обряд Гитлеру удался, когда 30 апреля 1945 года в бункере он застрелился. Вопрос, сможет ли повторить его Путин?

А пока мы все ждем такого финала его истории, поднять дух можно взглянув на уничтоженную технику врага. Читай, какие новые поражения постигли российских оккупантов в Украине.